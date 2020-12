Bonus alle mamme con figli disabili in arrivo con la legge di bilancio

Esprimo il consenso per la privacy e per l'invio di newsletter.

Nuovo assegno di sostegno alle mamme sole con figli disabili a carico.

La legge di bilancio 2021 prevede diverse misure a sostegno della genitorialità . Troviamo infatti il rinnovo anche per il 2021 dell'assegno di natalità (bonus bebé) e l'ampio stanziamento dei fondi per l'assegno unico per i figli fino a 21 anni che dovrebbe sostituire tutti i diversi bonus e le detrazioni riguardanti le famiglie con figli ma per il quale si attende l'approvazione della specifica legge quadro, attesa entro l'anno. L'assegno unico sarà universale ma graduato nell'importo sulla base dell'ISEE e maggiorato per i figli successivi al primo.

Tornando alla novità , della legge di bilancio 2021, ai commi 365 e 366 introdotti nel corso dell’esame alla Camera, viene infatti autorizzano la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 – che costituisce al contempo limite massimo di spesa per il riconoscimento di un contributo mensile,

fino ad un massimo di 500 euro netti ,

, in favore delle madri disoccupate o monoreddito,

che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a proprio carico.

Il requisito richiesto per il riconoscimento del suddetto contributo, è una disabilità del figlio riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Per la definizione dei criteri esatti di individuazione delle destinatarie del contributo ( reddito, cittadinanza ecc) e anche sulle modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del sussidio economico si dovrà attendere il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrebbe essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, (1 gennaio 2021) quindi entro il 2 marzo 2021.