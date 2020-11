Concorso 102 Amministrativi AO Roma per diplomati

Esprimo il consenso per la privacy e per l'invio di newsletter.

Si avvicina la scadenza del Concorso per 102 assistenti amministrativi Azienda ospedaliera Roma. L'avviso completo era stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.123 dell’8/10/2020 ed è apparso poi in Gazzetta Ufficiale 4 serie Concorsi lo scorso 23 ottobre 2020.

La procedura selezionerà 102 Assistenti Amministrativi da inquadrare in categoria C a tempo indeterminato per l'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorato. La graduatoria finale potrà essere utilizzata per altre assunzioni da tutte le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio.

Possono partecipare tutti i soggetti in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria di II grado e dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici.

Concorso Assistenti Amministrativi Roma: la domanda

La scadenza per le domande è fissata al 22 novembre 2020. E' necessario utilizzare unicamente la procedura informatica online, disponibile all'indirizzo : hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it

Da notare che la procedura prevede il versamento della tassa concorsuale di 10 euro prima dell'invio .E' consigliabile leggere attentamente tutto il bando prima di inizire la compilazione

Concorso Assistenti Amministrativi Roma: prove

Sono previste solo prove orali da effettuare anche a distanza. La prova preselettiva, che non determina variazioni nella graduatoria finale ma serve solo per scremare inizialmente i candidati, sarà attivata solo in caso di numero di domande molto elevato.

