Covid-19: con un comunicato il MEF preannuncia proroghe e sospensioni dei termini

Pubblicato alle 18.50 il comunicato numero 50 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale si avvisano gli addetti ai lavori della proroga dei termini dei versamenti previsti per il 16 Marzo.

Probabilmente l’annuncio ufficiale si è reso necessario dopo che nel primo pomeriggio si era diffusa la notizia che il “DL emergenza sanitaria”, la cui approvazione del Consiglio dei Ministri era prevista per domani pomeriggio, potrebbe in realtà slittare nella giornata di domenica.

Nel comunicato si legge che “I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19”. Prorogati quindi tutti i versamenti in scadenza lunedì, compreso il saldo Iva che aveva suscitato alcune perplessità in questi giorni.

Infine viene data evidenza al fatto che il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di:

imprese,

professionisti

e partite IVA

colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria .