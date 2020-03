Pubblicato un nuovo bando MIBACT per la selezione di 500 operatori di vigilanza a tempo indeterminato; richiesta la licenza media e disoccupazione. I posti disponibili, come fare domanda

Nuovo concorso del Ministero Beni culturali . Si aprono le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato per 500 unità di Operatore alla Custodia, Vigilanza e Accoglienza presso le sedi del MIBACT in tutta Italia. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 21 Febbraio 2020.

Si tratta di diverse procedure di avviamento a selezione per lavoro nella pubblica amministrazione(come previsto dall'art. 16, legge n. 56/1987- vedi dettagli sotto) che si terranno nei Centri per l'impiego delle varie province interessate. E' previsto l’inserimento dei vincitori con assunzione a tempo pieno e indeterminato nella seconda area funzionale e nella fascia retributiva F1. Gli interessati devono essere in possesso di licenza media, con conoscenza di base dalla lingua inglese.

Le domande vanno quindi inviate al Centro per l’Impiego della provincia nella quale si intende essere inseriti. Di seguito, la lista dei posti a disposizione e le modalità di domanda e di selezione.

I 500 posti del nuovo Concorso Beni culturali 2020 sono così ripartiti:

Regione Provincia Numero totale ABRUZZO Pescara 6 Teramo 2 L’aquila 11 Chieti 2 21 BASILICATA: Matera 5 Potenza 6 11 CALABRIA: Catanzaro 1 Cosenza 7 Reggio Calabria 16 24 CAMPANIA Caserta 4 Napoli 48 Salerno 19 71 EMILIA ROMAGNA: Bologna 19 Modena 9 Parma 8 Ravenna 2 Rimini 1 39 FRIULI-VENEZIA GIULIA Trieste 10 10 LAZIO: Frosinone 2 Rieti 3 Roma 92 97 LIGURIA: Genova 17 Imperia 1 18 LOMBARDIA: Brescia 8 Como 1 Cremona 1 Mantova 2 Milano 27 Pavia 1 Varese 1 41 MARCHE: Fermo 1 Macerata 1 Pesaro-Urbino 5 7 MOLISE: Campobasso 8 Isernia 2 10 PIEMONTE Biella 1 Cuneo 2 Torino 14 Verbania 2 Vercelli 1 20 PUGLIA Bari 18 Taranto 6 24 SARDEGNA Cagliari 12 Oristano 2 14 TOSCANA Arezzo 1 Firenze 43 Lucca 2 Pisa 1 Siena 2 49 TRENTINO-ALTO ADIGE Bolzano 1 Trento 2 3 UMBRIA Perugia 12 12 VENETO Belluno 2 Treviso 1 Venezia 24 Verona 2 29

Concorso Mibact: requisiti

cittadinanza italiana, di altro stato membro dell’Unione europea o di Paesi Terzi, inclusi familiari, in regola con i titoli di soggiorno;

maggiore età;

licenza media (diploma di istruzione secondaria di I° grado);

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati licenziati, destituiti, dichiarati decaduti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per le motivazioni indicate nel bando;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per gli individui di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, essere in regola con gli obblighi di leva.

Per i candidati di altra nazionalità è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Concorso Beni culturali 2020: modalità di partecipazione

I bandi di selezione saranno pubblicati nei siti dei singoli Centri per l’Impiego di riferimento dopo il 22 marzo 2020, data entro la quale il Ministero deve inviare le richieste ufficiali . Le domande degli interessati dovranno essere poi inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi di apertura della selezione. Le candidature potranno essere presentate con apposito modulo reso disponibile dal Centro per l'impiego.

La selezione avverra con colloqui individuali per accertare conoscenze di base e capacità di autonomia e la conoscenza di base della lingua inglese.I candidati saranno convocati dai Centri per l'impiego sulla base della graduatoria formata sulla base della normativa Articolo 16 L. 56/87 che regola le modalità di assunzione presso la Pubblica Amministrazione per lavori per i quali è sufficiente aver assolto all’obbligo di istruzione. Per questo tipo di selezione occorre essere:

- maggiorenni e in regola con l'assolvimento dell’obbligo scolastico;

- in stato disoccupazione (ai sensi del D.Lgs. 150/15 e D.L. 4/19 e succ. int.)

- in possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego (godimento dei diritti politici, regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva, non essere stato interdetto dai pubblici uffici, ecc.);

- in possesso dei requisiti specifici richiesti dall’offerta di lavoro cui ci si intende candidare (qualifica, patente, ecc.);

Chi desidera candidarsi deve presentarsi personalmente, presso il Centro per l’impiego che pubblica l’offerta, nella giornata indicata nell’avviso, all’orario prefissato per la CHIAMATA SUI PRESENTI. Per dare la propria disponibilità occorre compilare il modulo di adesione esibendo un documento di identità valido. Per ottenere un punteggio più favorevole nella graduatoria è utile munirsi della certificazione ISEE .

Per ogni richiesta della Pubblica Amministrazione, viene infatti predisposta una graduatoria nella quale ad ogni persona sono attribuiti inizialmente 100 punti. Risulta primo in graduatoria chi possiede il punteggio più alto. Chi ha un ISEE basso ha piu punti in graduatoria . A coloro che risultano in stato di disoccupazione per aver presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro sono attribuiti 5 punti.Un ulteriore punteggio è attribuito in base all’età (piu è alta piu punti vengono riconosciuti).