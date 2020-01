Nella legge di bilancio si conferma e chiarisce l'applicazione dello sgravio contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani

La legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27.12.2019) interviene sulla stratificazione di norme in tema di esonero contributivo per le assunzioni stabili (legge 205 2017, legge di stabilità 2019 (145/2018) e Decreto dignità 87/2018), armonizzando le norme in un unica agevolazione.

In pratica anche per il 2020 si conferma l'agevolazione originaria istituita per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani con le seguenti caratteristiche :

l' esonero contributivo è pari al 50% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro, con importo massimo di 3mila euro annui, con esclusione dei premi assicurativi INAIL

si applica per il primo contratto a tempo indeterminato (non contano i contratti di apprendistato con altro datore di lavoro), o trasformazione da un contratto a termine

per giovani fino a 35 anni (non compiuti al momento dell'assunzione o della conversione)

con durata di 36 mesi

i in caso di utilizzo parziale per interruzione del rapporto , lo sgravio residuo puo essere fruito in un secondo contratto da un datore di lavoro diverso .

nelle Regioni del Mezzogiorno Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna lo sgravio arriva ad azzerare i contributi con un massimale di 8060 euro su base annua

sono escluse le assunzioni di dirigenti e il lavoro domestico.

Sarà da verificare se restano interamente valide le indicazioni operative fornite dalla Circolare INPS n. 40/2018 (dato che per l'agevolazione del 2019 non era stato emanato alcun provvedimento attuativo ne alcun chiarimento) o se verrà emanato un nuovo documento di prassi.