Proroga del termine di aspettativa per cariche sindacali o pubbliche e contribuzione aggiuntiva ai Fondi speciali i principali argomenti del messaggio INPS 2653 2019

Con il Messaggio n. 2653 dell'11 luglio 2019 l'INPS chiarisce alcuni aspetti riguardanti i contributi figurativi per periodi di aspettativa fruita per cariche pubbliche o sindacali . Vengono fornite anche dettagliate istruzioni operative sulla compilazione Uniemens sia per gli utenti che per le strutture territoriali in relazione alla contribuzione aggiuntiva degli iscritti ai Fondi speciali.

Per quanto riguarda gli adempimenti di richiesta , il messaggio richiama, innanzitutto il contenuto del messaggio n. 3499 dell’8/9/2017, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono state ricapitolate, da un lato, la normativa in vigore. Le principali indicazioni fornite :

sul termine del 30 settembre, per la presentazione della domanda di accredito di contribuzione figurativa per lo svolgimento di cariche sindacali o pubbliche viene precisato che la documentazione necessaria puo essere integrata anche successivamente ma cio comporta il posticipo della definizione della domanda. l’accreditamento della contribuzione figurativa viene effettuato nella gestione a cui il contribuente era iscritto al momento della sospensione dell’attività lavorativa. in caso di aspettativa che perdura nel tempo, e si renda necessario un provvedimento di proroga del termine da parte del datore di lavoro, la normativa prevede che le dichiarazioni "ora per allora" non possono essere utilizzate come alternativa all’esibizione dell’originario provvedimento di collocamento in aspettativa (....) "Tuttavia, nel caso eccezionale in cui il provvedimento di collocamento in aspettativa originario, sia irreperibile, il datore di lavoro dovrà produrre, unitamente ad una propria dichiarazione di responsabilità attestante l’irreperibilità del documento originario e le relative motivazioni, atti idonei a provare l’avvenuto collocamento in aspettativa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i libri contabili o il LUL dai quali risulti il collocamento in aspettativa per motivi sindacali, ecc.). "La Struttura territoriale è comunque tenuta a procedere all’analisi istruttoria e alla valutazione dei singoli casi" .

Sulla compilazione dei flussi Uniemens per i Fondi Speciali il messaggio fornisce un riepilogo della corretta modalità di compilazione ai fini di una esatta assegnazione dei dati in estratto conto: