Si avvicina la scadenza per i 7 concorsi della Regione Lazio per 355 esperti del mercato del lavoro, informatici, assistenti amministrativi destinati ai Centri per l'impiego.

Nell'ambito delle annunciate procedure di rafforzamento dei Centri per l'impiego previste fin dalla legge di stabilità 2018 e in attesa del decreto di riparto dei Fondi , alcune regioni stanno iniziando comunque le procedure per la selezione del personale.

E' il caso della Regione Lazio , per la quale ,nella Gazzetta Ufficiale 4ª s.s. - Concorsi ed Esami n. 50 del 25 giugno 2019 sono stati pubblicati 7 bandi di concorso per 355 posizioni nei Centri per l'impiego . La scadenza delle domande è fissata per tutti al 25 luglio 2019.

Si tratta nello specifico di :

CONCORSO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di duecento posti di esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. CONCORSO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti di esperto statistico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. CONCORSO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti di esperto comunicazione e relazioni istituzionali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. CONCORSO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti di esperto area informatica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. CONCORSO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di esperto service designer, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D. CONCORSO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sessanta posti di assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. CONCORSO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque posti di esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato .

Per tutti i bandi la scadenza delle domande è il 25 luglio 2019 e i vincitori saranno destinati al potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione di tutti i requisiti richiesti e delle modalita' di presentazione della domanda, nonche' i relativi allegati (allegato A, modulo della domanda; allegato B, titoli di preferenza; allegato C, guida alla compilazione della domanda di partecipazione ) sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 25 giugno 2019 e sul sito internet www.regione.lazio.it sezione «bandi di concorso».

Le domande per la partecipazione ai Concorsi Regione Lazio dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite la procedura telematica attivata sul sito www.regione.lazio.it/concorsigiunta entro il 25 Luglio 2019.

La domanda e i documenti richiesti a fini di selezione devono essere inviati in formato PDF.

Per la prova selettiva e parte generale scritta è stato predisposto lo specifico manuale con quiz risolti e videolezioni:

"Concorsi regione Lazio Manuale e quiz di logica e cultura generale " a cura di G. Cotruvo (Maggioli Editore 990 pagine).