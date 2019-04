Riprendono il 1 giugno gli obblighi di versamenti dei contributi sospesi per i terremoti del 2016 e 2017

Nel Messaggio n. 1654 del 29 aprile 2019 l'Inps ha pubblicato le istruzioni sul versamento dei contributi sospesi per i terremoti del 2016 e 2017 nei territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo . La sospensione straordinaria era stata inizialmente prevista dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed è stata successivamente prorogata dalla legge di stabilità 2019 n. 145-2018 dal 31 gennaio al 1 giugno 2019.

Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL sospesi erano quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire, per le aziende DM, sino al periodo di paga agosto 2017 e devono essere effettuati entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure con rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di giugno 2019.

Il messaggio illustra le istruzioni operative, per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa, mentre in un successivo messaggio, verranno date indicazioni per il versamento mediante rateizzazione , sempre a decorrere dal mese di giugno 2019, riferite alle diverse gestioni previdenziali: