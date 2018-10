Bandi finanziamenti europei per PMI e professionisti nell'ambito dell'innovazione e della consulenza nell'europrogettazione. Disponibili quasi 5 milioni di euro

Sono ancora aperti due Bandi regionali per finanziamento a PMI e studi professionali innovativi in Marche e Umbria per un totale di 4,6 milioni di euro a valere su Fondi Europei.

Il bando della Regione Marche aperto fino al 2020 a valere sui progetti .Horizon 2020, Cosme e Life, riguarda il settore dell'europrogettazione cioè la specializzazione professionale nella consulenza alle imprese nella redazione delle domande di partecipazione ai bandi europei che come noto offrono molte piu risorse di quanto non venga utizzato, proprio per mancanza di competenza nella redazione dei progetti . Il budget è di 300mila euro e la scadenza per presentare le domande è fissata al 31 dicembre 2020.

In Umbria invece il bando a sostegno delle nuove Pmi innovative (Ris3 nell'ambito del Por Fesr 2014-2020), aperto anche ai professionisti, aprirà lo sportello il 27 novembre e scadrà il 21 dicembre 2018, riguarda due ambiti di attività: