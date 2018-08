Pubblicate le modalità da seguire per richiedere il rimborso delle somme già versate per il canone RAI dalle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia

Pubblicato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le modalità che i cittadini residenti nei territori dei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e che hanno continuato a pagare il canone TV, sia con l’addebito in bolletta sia con altre modalità, possonorichiedere il rimborso delle somme già versate per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 maggio 2018.

Modalità a due vie per la presentazione della richiesta di rimborso - Con il Provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 agosto 2018 sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso delle somme già versate e il relativo contenuto. In particolare,

i soggetti che hanno pagato il canone di abbonamento alla televisione per uso privato con addebito nelle fatture per la fornitura di energia elettrica potranno presentare l’istanza avvalendosi del modello già ordinariamente utilizzato per i rimborsi connessi a tale modalità di addebito. In questo caso, il richiedente dovrà indicare, quale motivo della richiesta, la causale codice 6 “altri motivi diversi dai precedenti” e inserire, nel campo previsto per la descrizione sintetica del motivo, la seguente dicitura: “Rimborso previsto dall’art. 1, comma 5, del D.L. 29/05/2018, n. 55”.

i soggetti che hanno pagato il canone di abbonamento alla televisione per uso privato con altre modalità possono presentare l'istanza in carta libera.

possono presentare l’istanza in carta libera. i soggetti che hanno pagato il canone di abbonamento speciale possono presentare l’istanza in carta libera.

Negli ultimi due casi l’istanza di rimborso delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento è presentata in carta libera, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale. Si ricorda che l’istanza si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. L’istanza di rimborso in carta libera deve inoltre contenere:

i dati del richiedente - nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale; in caso di presentazione in qualità di erede, devono essere indicati anche i dati anagrafici del defunto;

i dati del pagamento - la data e le modalità di pagamento del canone oggetto della richiesta di rimborso; in caso di pagamento con addebito sulla pensione va indicato l’ente pensionistico al quale è stata fatta richiesta;

l’importo chiesto a rimborso;

il motivo della richiesta di rimborso riportando la seguente causale: “Rimborso previsto dall’art. 1, comma 5, del D.L. 29/05/2018, n. 55”.

In entrambi i casi le istanze sono presentate al SAT