Per il Rapporto biennale (anni 2016-2017) per le Pari Opportunità, previsto per le aziende con più di 100 dipendenti, prorogato il termine dalla Consigliera Nazionale di Parità

La Consigliera Nazionale di Parità, con comunicato del 23 aprile 2018, in merito alla redazione del Rapporto biennale (anni 2016-2017) per le Pari Opportunità, previsto per le aziende con più di 100 dipendenti, relativo alla situazione del personale occupato (inclusi i lavoratori cassintegrati, in aspettativa e le lavoratrici in maternità), previsto dall’articolo 46 del d.lgs. 198/2006 (c.d. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”), fa presente che il Ministero del Lavoro sta predisponendo un applicativo informatico che consentirà di elaborare con maggiore rapidità ed efficacia i dati inseriti, facilitandone la lettura e l’analisi. In considerazione di ciò, la scadenza del 30 aprile 2018 – attualmente prevista dal DM del 17 luglio 1996 – è stata prorogata almeno fino al 31 maggio 2018.

Per quanto riguarda le seguenti Regioni, queste le specifiche del caso:

- Regione Piemonte: ha inviato una email informativa alle aziende interessate con le istruzioni, per cui la scadenza per la presentazione del rapporto biennale è stata confermata per il 23 giugno 2018;

- Regione Veneto: disponibile l’applicazione con scadenza 30 aprile 2018: http://personaleaziende.regione.veneto.it/art9/accesso.asp

Le altre Regioni applicheranno le specifiche previste dal Ministero del Lavoro, in via di definizione.

Si ricorda che la mancata compilazione del rapporto biennale può portare alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.