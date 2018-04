Messaggio INPS integra le istruzioni sull'esonero contributivo per le assunzioni di giovani in agricoltura post- tirocinio o alternanza scuola lavoro

Con il Messaggio n. 1704 del 20 .4. 2018 l'INPS ha istituito il codice per i lavoratori agricoli assunti con l'esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) . Le istruzioni per questa agevolazioni sono state fornite con la circolare n. 40/2018 .

"Con il presente messaggio, ad integrazione del paragrafo 12 della suddetta circolare e con specifico riferimento all’esonero previsto dall’articolo 1, comma 108, si comunica che è istituito il codice “E9” per dichiarare l’esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Pertanto, per poter usufruire dell’esonero, i datori di lavoro agricolo devono compilare il flusso DMAG inserendo, oltre ai dati occupazionali e retributivi utili ai fini tariffari, le seguenti informazioni: