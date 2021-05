Con comunicato stampa di oggi 19 maggio le Entrate informano che è attivo il tasto “invia”. È ora possibile accettare, integrare o modificare il proprio modello 730 precompilato e restituirlo al Fisco.

Dai dati risulta che oltre 1,8 milioni di cittadini si sono collegati al sito dell’Agenzia per visualizzare la propria dichiarazione, con un incremento del 40% rispetto allo scorso anno 2020.

Il comunicato riepiloga che dal 10 maggio, giorno in cui sono stati resi disponibili i modelli online, ad oggi questi sono i numeri dei contribuenti che hanno visulizzato la propria dichiarazione:

430mila della Lombardia,

220mila del Lazio

165mila del Veneto

162mila Piemonte

123 mila dell’Emilia-Romagna

Si ricorda che il termine per l’invio del 730 è fissato a giovedì 30 settembre 2021, mentre il modello Redditi pf può essere integrato e inviato da oggi fino al 30 novembre.

Precedentemente con comunicato stampa del 10 maggio l'Agenzia informava della apertura della stagione della Precompilata 2021 e del Provvedimento del 7 maggio 2021 n. 113064 , con le modalità per accedere Dichiarazione 730/2021 precompilata

In sintesi,

dal 10 maggio i cittadini possono:

visualizzare la propria dichiarazione

consultare l’elenco di tutte le informazioni già acquisite dall’Agenzia

dal 19 maggio possono inviare la dichiarazione:

accettandola così com’è

oppure apportando eventuali modifiche o integrazioni al modello precompilato proposto.

E' bene sapere che all’interno dell’area autenticata della Precompilata è disponibile una funzionalità che consente ai cittadini di conoscere voce per voce la destinazione delle imposte sui redditi che hanno versato.

All’interno della sezione tematica dedicata del sito internet delle Entrate il contribuente può trovare:

la guida pdf (SCARICA QUI LA GUIDA PER LA PRECOMPILATA 2021)

un video tutorial

che introducono le principali novità della nuova stagione dichiarativa 2021 e spiegano passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere in autonomia all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione.

Leggi anche Precompilata 730 e Modello redditi persone fisiche 2021 dal 10 maggio

1) Utilizzare la Precompilata 2021

Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:

visualizzazione e stampa ;

; accettazione ovvero modifica , anche con integrazione , dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;

ovvero , anche con , dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio; versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale (per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio );

eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale (per i contribuenti che presentano la dichiarazione ); indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso (per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio );

sul quale accreditare l’eventuale rimborso (per i contribuenti che presentano la dichiarazione ); consultazione delle comunicazioni , delle ricevute e della dichiarazione presentata;

, delle e della dichiarazione presentata; consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

2) Accedere alla Precompilata 2021

Il cittadino potrà accedere al 730 precompilato tramite un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate al seguente indirizzo:

https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata .

L'accesso è possibile utilizzando:

credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale ( SPID ),

( ), Carta d’identità elettronica ( CIE ) ,

, Carta nazionale dei servizi ( CNS ),

), le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps ,

, e Pin Fisconline (N.B. quest’ultimo potrà essere utilizzato solo da chi ne è già in possesso e fino al 30 settembre 2021, infatti, dal 1° marzo 2021, in base alle disposizioni del Dl Semplificazioni n. 76/2020, le Entrate non rilasciano più ai cittadini nuove credenziali Fisconline).

Con le credenziali dell’Agenzia o con SPID si può scegliere di operare come:

“tutore”,

“genitore”

“erede”,

per presentare la dichiarazione di un tutelato, di un minore o di una persona deceduta.

3) L'accesso al 730/2021 del tutore o genitore

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per conto di persone legalmente incapaci, compresi i minori, effettuano le operazioni utilizzando le proprie credenziali sopra elencate purché appositamente abilitati.

Accesso al 730/2021 da parte del tutore

Il rappresentante legale o l’amministratore di sostegno per ottenere l’abilitazione deve recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione di tutore.

In alternativa, il rappresentante legale o l’amministratore di sostegno, in caso di prima nomina, può inviare la richiesta tramite PEC a qualunque ufficio territoriale, sottoscrivendola digitalmente.

L'abilitazione ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui è rilasciata

Attenzione va prestata al fatto che per gli anni successivi, la richiesta di rinnovo può essere inviata all’ufficio anche con semplice email, allegando comunque il provvedimento già depositato in ufficio (o fornendo gli estremi di quello già depositato in occasione della prima richiesta) e la copia del documento di identità del tutore/amministratore

Accesso al 730/2021 da parte del genitore

Il genitore per ottenere l’abilitazione deve recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, autocertificare la propria condizione di genitore e consegnare copia di un documento di identità del figlio oppure può inviare la richiesta, tramite PEC, a qualunque ufficio territoriale, sottoscrivendola digitalmente insieme alla copia del documento di identità del minore. In alternativa, se il genitore ha presentato per conto del figlio la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta precedente, può ottenere l’abilitazione in via telematica, con le modalità descritte sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

4) L'accesso al 730/2021 dell'erede

L’erede per ottenere l’abilitazione deve recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione di erede o una dichiarazione sostitutiva con la quale attesta la propria condizione.

L'abilitazione ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui è rilasciata.

In alternativa, l’erede può inviare la richiesta all’ufficio territoriale tramite PEC, sottoscrivendola digitalmente.

Se l’erede è stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata della persona deceduta relativa all’anno d’imposta precedente con le modalità sopra descritte, può ottenere direttamente in via telematica l’abilitazione per l’anno d’imposta corrente, con le modalità illustrate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Se un erede, autorizzato all’accesso, ha inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita alla persona deceduta oppure l’ha accettata o ha iniziato a modificarla, gli altri eredi autorizzati all’accesso possono comunque visualizzare e stampare i documenti ma non possono effettuare le altre operazioni ossia non possono effettuare:

accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione,

invio

versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al punto 6.7;

indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso nei casi di cui al punto 6.7;

consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata; - consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

5) L'accesso al 730/2021 da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato

Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato accede ai documenti con riferimento ai contribuenti per i quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica, previa acquisizione della delega.

Il sostituto d’imposta accede ai documenti solo se dalla Certificazione Unica, relativa all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata.

Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono:

le deleghe per l’accesso ai documenti

copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico.

In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale. Si applicano le disposizioni in tema di assistenza fiscale a distanza, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.