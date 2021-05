Sostegni bis: previsto anche aiuto per gli enti territoriali

Enti territoriale e Sostegni bis

Come specificato nel comunicato stampa del 20 maggio del Governo per annunicare l'approvazione del decreto Sostegni bis e le principali misure in esso contenute, in merito agli enti territoriali il presidente Draghi ha annunciato che sono introdotte misure per complessivi 1,9 miliardi al fine di sostenere gli Enti territoriali e le autonomie nella difficile congiuntura economica.

Fra gli interventi principali, vengono destinati:

500 milioni al trasporto pubblico locale

100 milioni per compensare le minori entrate dell’imposta di soggiorno.

Inoltre, viene istituito un fondo da 500 milioni di euro per il percorso di risanamento dei Comuni in disavanzo strutturale.

Ricordiamo che con una lettera indirizzata alla Ministra Lamorgese, l'ANCI Associazione nazionale comuni italiani, affrontava il tema delle problematiche finanziarie che l'emergenza sanitaria e i provvedimenti conseguenti hanno generato e stanno generando sugli enti locali.

"Cara Ministra, sottoponiamo alla Sua consueta disponibilità ed attenzione una questione di ordine generale che riteniamo non più rinviabile.

La situazione di complessa ed articolata fragilità finanziaria in cui versa un numero significativo di Enti locali necessita di un ampio lavoro di revisione che sia capace di intervenire su vari versanti come riassunti nel documento allegato al fine di definire un orizzonte lineare di azione e limitare i troppi interventi legislativi confusi ed estemporanei.

Le chiediamo pertanto di assicurare un costante confronto presso la Conferenza Stato-Città con obiettivi chiari e specifici, coinvolgendo le Amministrazioni centrali interessate, in particolare il Ministero dell’Economia e la Vice Ministra Castelli.

Allo stesso tempo richiamiamo la Sua attenzione sull’urgenza di adottare una soluzione normativa urgente nel prossimo emanando DL Sostegni bis, per far fronte alle ricadute della Sentenza della Corte Costituzionale 80/2021, anche considerata la ravvicinata scadenza del termine per l’approvazione del bilancio 2021/2023.

Sicuri di trovare urgente accoglimento alla nostra richiesta La salutiamo cordialmente"

La missiva, vuole chiedere in particolare di affrontare nel prossimo DL Sostegni bis le ricadute della Sentenza della Corte Costituzionale n 80/2021 con una soluzione normativa chiara.

La Sentenza n 80/2021, come peraltro specificato nel documento redatto dall'ANCI interviene nuovamente sui risvolti finanziari (modalità di ripiano e appostamento in bilancio) delle anticipazioni di liquidità a suo tempo erogate agli enti locali per facilitare il pagamento dei debiti commerciali pregressi.

L'ANCI-UPI Conferenza Stato-città e autonomie locali hanno redatto un "Appunto sintetico sugli interventi di sostegno agli enti locali in condizioni di debolezza finanziaria, anche a fronte della sentenza CCost n. 80/2021" datato 12 maggio 2021 il cui sommario recita quanto segue:

Gli interventi di sostegno anticrisi. Sintesi e conclusioni

Le aree di intervento

Le anticipazioni di liquidità e la riforma della contabilità

La sentenza CCost n. 80/2021 e le possibili applicazioni

evidenziando i punti centrali sui cui a parere dell'Associaizone dei Comuni occorrerebbe agire a sostegno dei comuni per superare la crisi finanziaria.

