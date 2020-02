COVID-19: misure adottate dall’Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate - Riscossione. Riepilogo dei servizi online

Data l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della COVID-19 (Coronavirus), e in osservanza delle disposizioni adottate dal Consiglio dei Ministri e dell’ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Presidente della Regione Lombardia, l'Agenzia delle Entrate ha temporaneamente chiuso:

lo sportello dell'Agenzia di Codogno (LO), con sede in Via Roma 35

lo sportello di Lodi di Agenzia entrate – Riscossione ubicato in Corso Umberto I, 25.

Inoltre, in considerazione della sospensione dallo svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate - Riscossione che lavorano, o che sono residenti o domiciliati nei comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e nel comune di Vo’ Euganeo, in Provincia di Padova, i servizi delle Agenzie erogati presso gli uffici e gli sportelli ubicati in Lombardia e Veneto potrebbero subire dei rallentamenti. A tal fine si invitano tutti gli utenti ad utilizzare i servizi telematici delle Entrate.

A fornire queste indicazioni è il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2020.

Ma quali sono i servizi fiscali online disponibili sui siti Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate – Riscossione senza previa registrazione?

Richiesta del duplicato Tessera Sanitaria e Codice Fiscale

Calcolo del bollo in base alla targa o ai dati del veicolo e controllo dei pagamenti

Calcolo dell’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (superbollo)

Calcolo delle rate in seguito a controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari

Compilazione e stampa del modello F23

Controllo dei contrassegni telematici

Controllo delle partite Iva comunitarie

Verifica del codice fiscale

Verifica della partita Iva

Verifica dei documenti con "glifo" inviati dall'Agenzia

Verifica ricevuta dichiarazione di intento

Prenotazione appuntamenti

Prenotazione di richiamata

Elimina code online

Ricerca del codice identificativo dei contratti di locazione

Ricerca professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformita'

Trova l'ufficio

Per Agenzia Entrate - Riscossione

Effettuare i pagamenti on line

Prenotare un ticket da utilizzare presso gli sportelli

Trovare lo sportello più vicino

Chi dispone del Pin dell’Agenzia delle Entrate, della carta nazionale servizi o di Spid o dell’Inps limitatamente ai servizi di Riscossione può inoltre accedere ad un’ulteriore gamma di servizi come:

FiscOnline- Per inviare la dichiarazione dei redditi, registrare un contratto d’affitto, pagare imposte, tasse e contributi, comunicare le coordinate del conto bancario o postale per l’accredito dei rimborsi, accedere al Cassetto fiscale

Civis - Servizio riservato agli intermediari abilitati al servizio Entratel e ai contribuenti abilitati al servizio Fisconline per assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, richiesta modifica delega F24, istanze autotutela locazioni, assistenza per controllo formale della dichiarazione, assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo

Dichiarazione di successione telematica- La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici o tramite un intermediario abilitato

Siatel - Servizio riservato a Comuni, Regioni, ed altri Enti per l'accesso ai dati anagrafici, alle dichiarazioni dei redditi e agli atti del registro dei contribuenti

Docfa e Pregeo sono i servizi telematici per la presentazione degli atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili).

Per Agenzia Entrate – Riscossione