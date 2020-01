Inps e INAIL evidenziano problemi nell'applicazione della riduzione dei contributi sospesi da registrare come Aiuti di stato . Piu tempo per l'INPS

Scadenza modificata fuori tempo massimo quindi rimborsi in arrivo perchi avesse già provveduto per i contributi sospesi nelle zone colpite dal sisma.

INPS e INAIL con due circolari "gemelle"intervengono nuovamente a precisare le modalità di ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sospesi nei territori colpiti dai sismi del 2016 e 2017 ( Abruzzo Lazio Marche e Umbria) piu volte posticipata da provvedimenti normativi .

L'ultimo DL 14.10.2019 ha fissato il termine al 15 gennaio 2020 e ha anche stabilito che i versamenti possono essere effettuati nel limite del 40% di quanto dovuto

Tuttavia, la Commissione europea ha ritenuto la misura incompatibile con il mercato interno della UE e quindi, la legge 156/2019 ha definito la misura come aiuto di Stato da garantire previa dimostrazione del danno subito n maniera proporzionale all'entità

Quindi nelle istruzioni operative del 14 gennaio , l'INAIL precisa che in attesa della registrazione dei regimi di aiuti le aziende sono tenute a versare il 100% dei premi sospesi, con decorrenza 15 gennaio 2020, con le regole definite nella circolare 28/2019.

Solo dopo le verifiche del caso l'Istituto provvederà al rimborso delle somme versate in più , anche tramite compensazione nelle rate successive se si è scelto il pagamento in forma rateale



- il primo pagamento deve essere effettuato entro il 15 gennaio 2020 ed i pagamenti successivi entro il giorno 15 di ogni mese,

- e nel caso di eventuali rateazioni già in essere al momento della sospensione tutte le rate sospese devono essere saldate unitamente alla prima

L'INPS , nel messaggio 125 del 15 gennaio 2020 , evidenzia ugualmente che trattandosi di aiuti di Stato è necessaria la registrazione nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) per cui il versamento dei contributi previdenziali dei soggetti iscritti alle gestioni di artigiani, commercianti, liberi professionisti, pescatori autonomi e lavoratori agricoli autonomi è dovuto nell'intera misura , dal 15 al 31 gennaio 2020 , e che è comunque possibile la rateazione senza oneri aggiuntivi, presentando richiesta in via telematica . L'istituto fa riferimento per le modalita al messaggio 78 del 13.1.2020