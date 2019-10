Scade il 15 ottobre il termine per i versamenti contributivi e assicurativi nelle zone colpite dal terremoto in Centro Italia nel 2016 e 2016

Riprendono i pagamenti dei premi assicurativi e dei contributi sospesi da INAIL e INPS in seguito agli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria è il 15 ottobre 2019.

Per quanto riguarda l'INAIL , come chiarito dalla circolare n. 18 del 25 giugno 2019, il pagamento può essere effettuato, entro il 15 ottobre 2019, in unica soluzione oppure in forma rateale, fino a 120 rate mensili di pari importo, con l'iniziale versamento della somma corrispondente alle prime cinque rate. I soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale devono presentare apposita domanda alla competente sede Inail, utilizzando il modulo allegato 1 alla circolare n. 3 del 25 gennaio 2019. Nell'allegato due sono riportati tutti i numeri di riferimento da utilizzare nell'F24 per le diverse categorie di soggetti e Comuni colpiti dal sisma.

Per quanto riguarda l'INPS le istruzioni sono state comunicate con il messaggio 3247 del 6 settembre 2019.

In particolare i versamenti vanno effettuati:

in un unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure

mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019. ( nel caso in cui la domanda di rateazione sia già stata presentata entro la scadenza del 1° giugno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 991, lett. b), della legge n. 145/2018, e il contribuente non intenda modificare il piano di rateazione proposto, non dovrà essere presentata una nuova domanda.

Il messaggio chiarisce le istruzioni operative, per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa riferite alle diverse gestioni previdenziali: