Pubblicato il decreto direttoriale del Ministero del lavoro sulla ripartizione delle risorse relative al 2018 tra le Regioni e le Province autonome

E' stato pubblicato sul sito ministeriale www.lavoro.gov.it il Decreto direttoriale n. 5 del 3 giugno 2019 (registrato dalla Corte dei Conti in data 12 giugno 2019 al n. 1/2486) della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si comunica la ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse relative all’annualità 2018, pari a 15 milioni di euro, per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato.(vedi tabella )

E' stata inoltre pubblicata la nota prot. n. 10267 del 1° luglio 2019 che illustra le novità in materia , rispetto agli anni scorsi.

Viene infatti sottolineato che da questa annualità è previsto “il congelamento” delle risorse assegnate per la formazione nell’apprendistato, per i percorsi IeFP e per i percorsi formativi nel sistema duale nei confronti delle Regioni inadempienti, fino alla presentazione degli impegni giuridicamente vincolanti per l'intero ammontare non impegnato nelle annualità pregresse.

Regioni Risorse Risorse Piemonte € 1.475.628,00 Valle d'Aosta € 77.400,00 Lombardia € 2.454.709,00 P.A. Bolzano € 351.679,00 P.A. Trento € 167.122,00 Veneto € 2.505.627,00 Friuli Venezia Giulia € 353.916,00 Liguria € 447.846,00 Emilia Romagna € 2.933.359,00 Toscana € 820.927,00 Umbria € 191.375,00 Marche € 426.056,00 Lazio € 1.111.364,00 Abruzzo € 151.537,00 Molise € 77.400,00 Campania € 429.642,00 Puglia € 336.324,00 Basilicata € 77.400,00 Calabria € 127.920,00 Sicilia € 376.163,00 Sardegna € 106.606,00 TOTALE € 5.000.000,00

La nota ministeriale spiega che "Per queste Regioni verranno emanati singoli decreti al fine di definire le modalità di erogazione delle risorse assegnate per l’annualità 2018 sul diritto-dovere IeFP, sui percorsi in sistema duale e sull'apprendistato, in relazione a quanto ancora non impegnato. Inoltre, in caso di mancata presentazione del predetto rapporto di monitoraggio entro il termine indicato, la Direzione Generale trasmetterà formale sollecito all’amministrazione regionale inadempiente dando ulteriori trenta giorni. Decorso il quale , in assenza di riscontro tale Regione sarà esclusa dal riparto delle risorse dell'anno successivo.

Approfondisci il tema dell'apprendistato con Il contratto di apprendistato (libro di carta - Maggioli editore)