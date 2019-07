Importi e requisiti per la quattordicesima per le pensioni piu basse, lavorazione aggiuntiva in pagamento il giorno 8 luglio 2019

Con il messaggio 2403 del 27 giugno Inps comunica il prossimo pagamento della somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, ai pensionati pubblici e privati, prevista dal decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, e poi ampliata ad una platea piu vasta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La novita di quest'anno è una lavorazione aggiuntiva con pagamento previsto per il giorno 8 luglio 2019.

Per valutare il diritto alla somma aggiuntiva vengono valutati i seguenti redditi:

nel caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2019 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva); nel caso di concessione successiva alla prima:

i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati

i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2018.

Pertanto la somma aggiuntiva viene corrisposta a luglio 2019 in via provvisoria e la sussistenza del diritto sarà poi verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo nel 2020.

SOGLIE DI ACCESSO : Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente che deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata sotto.

Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito del beneficiario. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene innalzato dell’importo della quattordicesima stessa beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.

La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2019 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2019, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero su una quattordicesima degli anni precedenti, risultata non dovuta, a seguito delle verifiche a consuntivo, sulla quattordicesima del 2019 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.

Il pagamento sarà effettuato contestualmente alla mensilità di pensione di luglio. Per le posizioni oggetto della lavorazione centrale aggiuntiva il pagamento sarà effettuato il giorno 8 luglio 2019.

L'istituto ricorda che i beneficiari riceveranno una comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.

Per chi perfeziona il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2019 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2019, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita con la rata di dicembre 2019.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell’Istituto, www.inps.it, se in possesso delle seguenti credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, possono rivolgersi a un Patronato.