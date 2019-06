Dichiarazione dei redditi 2019: guida al credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma 2009

Nelle dichiarazioni dei redditi 2019, riferite all'anno di imposta 2018, è possibilie usufrurie della concessione di contributi, anche con le modalità del credito d’imposta, in favore dei contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo il 6 aprile 2009. Chiarimenti sul tema sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13/2019. In generale, il contributo spetta per:

la ricostruzione o riparazione di immobili, adibiti ad abitazione considerata “principale” distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella distrutta (rigo G5 del modello 730/2019);

la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati (rigo G6 del modello 730/2019).

Per accedere al contributo, i soggetti interessati hanno presentato al sindaco del comune del luogo dove è situata l’unità immobiliare da riparare o ricostruire, ovvero da acquistare, una domanda conforme al modello previsto dalle ordinanze specificando la modalità di concessione del contributo. Il sindaco del comune ha determinato la spettanza del contributo indicandone l’ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata comunicazione agli interessati. Il comune ha trasmesso al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande con contestuale comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Se la modalità prescelta è quella del credito d’imposta, lo stesso compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura. Tuttavia, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore a euro 25.000, i pagamenti potevano essere eseguiti anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.

Vediamo come deve essere compilato il modello 730/2019: