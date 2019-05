Bando Regione Lombardia 30 mil di euro per progetti di ricerca sviluppo e innovazione nelle PMI e studi professionali. Domande dal 6 giugno 2019

E' stato pubblicato un nuovo bando per finanziamenti agevolati destinati a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per liberi professionisti e Pmi.

Si tratta di un bando della Regione Lombardia, a valere su fondi europei della linea di intervento denominata Frim Fesr 2020 (Ricerca & Sviluppo). In sintesi le principali caratteristiche :

finanziamento a medio termine di durata compresa tra 3 e 7 anni fino al 100% della spesa prevista per il progetto compreso tra 100 mila euro e 1 milione di euro,

tasso nominale annuo dello 0,5%

possono partecipare Pmi e liberi professionisti stabiliti con la propria attività in Lombardia e che risultino iscritti all’albo professionale regionale o aderenti a una delle associazioni professionali iscritte nell’elenco del Mise.

Le domande potrenno essere inviate a partire dal 6 giugno 2019 .

CHI PUO' PARTECIPARE:

Possono presentare domanda :

a) PMI, aventi Sede operativa attiva in Lombardia o che intendano costituire una Sede operativa attiva in Lombardia entro e non oltre la stipula del contratto di Finanziamento; già costituite e iscritte al Registro delle imprese e dichiarate attive alla data di presentazione della domanda; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell’Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese;

b) Liberi Professionisti (sempre in forma singola, anche per conto di uno studio associato nel limite massimo di un libero professionista per studio associato) che abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell’attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia e che, per tale attività professionale, risultino iscritti all’albo professionale del territorio di Regione Lombardia del relativo ordine o collegio professionale o aderenti a una delle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (elenco Mise).

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE:

Viene concesso nella forma tecnica di un finanziamento a medio termine che può concorrere sino al 100% della spesa complessiva ammissibile del Progetto e per un importo compreso tra Euro 100.000 e Euro 1.000.000;

la durata è compresa tra i 3 ed i 7 anni, di cui massimo 2 di preammortamento;

Il tasso nominale annuo di interesse applicato alle risorse della Linea è fisso e pari allo 0,5%; è concesso ed erogato ai sensi del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 ( aiuti di stato

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on line sulla piattaforma Bandi online raggiungibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it dalle ore 12:00 del 6 giugno 2019. Tutti i dettagli e saranno definiti nel Manuale ache verrà reso disponibile all’interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.

Prima di presentare domanda di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve:

registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo;

provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito;

attendere la validazione; i tempi di validazione potranno richiedere fino a 16 ore lavorative.

La Linea, attuata tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperta sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

Il codice identificativo è del bando è E49I16000380009.

CONTATTI:

Il Bando con i relativi allegati, approvato con decreto n. 6660/2019, è pubblicato sul B.U.R.L., su bandi online www.bandi.servizirl.it, sul sito della Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it ) e sul sito del Gestore (www.finlombarda.it ).

al seguente link ulteriori informazioni utili: www.fesr.regione.lombardia.it