Elenco contributi 2019 per la stabilizzazione dei LSU delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Molise e Sardegna.

Il ministero del Lavoro comunica che è disponibile online l'Elenco n. 1 relativo all'erogazione del contributo 2019 per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili . Viene precisato in particolare che sono stati trasmessi all'Ufficio Centrale del Bilancio gli ordini di pagamento del contributo, relativo all'annualità 2019, per la stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili per un totale di 971.454,99 euro, emessi a favore dei Comuni con meno di 5mila abitanti delle seguenti Regioni:

Calabria,

Campania,

Lazio,

Molise e

Sardegna.

Per Lavori Socialmente Utili (LSU) si intendono le attività svolte dai soggetti percettori di sostegni al reddito, quindi in stato di svantaggio nel mercato del lavoro (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria) che, in questo modo, sono impiegati a beneficio di tutta la collettività.

I lavoratori socialmente utili si riconducono a tre principali categorie:

c.d. platea storica finanziata con le risorse statali del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (già Fondo per l'Occupazione); categoria degli "autofinanziati" sostenuta con risorse proprie degli enti presso cui si svolgono le attività (es. Comuni, Regioni, etc.); categoria dei lavoratori, percettori di sostegni al reddito, utilizzati da Pubbliche Amministrazioni in attività socialmente utili per la durata delle prestazioni godute.

Il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione finanzia tra l'altro il contributo ai Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti per l'assunzione di LSU a tempo indeterminato, attivo dal 2008: viene erogato un incentivo annuo per ogni lavoratore socialmente utile della platea storica e, limitatamente al territorio della Regione Calabria, anche per ogni lavoratore di pubblica utilità, stabilizzato attraverso l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.