Avviso pubblico n. 1/2019 : finanziamento progetti di contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo

Con il Decreto del 3 gennaio 2019 del Direttore Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – e sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale "Inclusione" 2014-2020 Asse 3 indirizzati alla Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo.

L'Avviso ha una dotazione finanziaria complessiva di 23 milioni di euro, di cui ;

8 milioni di euro riservati alle regioni meno sviluppate e in transizione e

15 milioni di per le restanti regioni.

Verranno selezionati progetti territoriali finalizzati alla presa in carico delle vittime o potenziali vittime di sfruttamento ed al loro inserimento/reinserimento socio lavorativo.

l'avviso è articolato in due lotti distinti:

LOTTI E AZIONI PREVISTE REGIONI Lotto 1- FAMI OS2: Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione - lettera i-ter Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato, anche tramite attività di agricoltura sociale, per mantenere condizioni di regolarità lavorativa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Veneto, PA di Trento e PA di Bolzano Lotto 2-FSE Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Azioni di prevenzione e supporto, di integrazione e accompagnamento al lavoro di cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo Sotto Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo Abruzzo, Basilicata, Calabria Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 15 aprile 2019, in modalità telematica :

attraverso il portale dedicato per le proposte progettuali afferenti al lotto FAMI,

tramite invio di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [email protected] per le proposte progettuali afferenti al lotto FSE-PON.

Tutte le informazioni e i modelli di domanda e di documentazione da allegare relative all'Avviso sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del Ministero dell'Interno e sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per il lotto 1 FAMI:

Modello A "Domanda di ammissione al finanziamento e autodichiarazioni Soggetto Proponente unico / Capofila"

Modello A1 "Autodichiarazioni Partner"

Modello B "Modello per la presentazione della proposta progettuale"

Allegato 1A "Scheda anagrafica del Soggetto Proponente unico / Capofila"

Allegato 2 "Scheda anagrafica del progetto"

Allegato 3 "Cronogramma di spesa / tempistica di realizzazione"

Allegato 4 "Scheda indicatori di progetto"

Allegato 5 "Budget di progetto"

Allegato 6 "Scheda dei costi relativi al supporto gestionale e ai servizi strumentali"

Allegato "Modello Esperienze"

Fac-simile "Modello di delega"

Scheda dati per richiesta antimafia

Scheda dati per richiesta casellario

Scheda dati per richiesta DURC

Format "Dichiarazione del Soggetto Aderente"

Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell'UE nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020

Manuale di registrazione al Sistema Informativo FAMI

Manuale Utente a supporto dei soggetti proponenti per la compilazione delle proposte progettuali FAMI per l'utilizzo del Sistema Informativo FAMI-Modulo

Per il lotto 2 FSE:

Modello A – "Domanda di ammissione al finanziamento e dichiarazione sostitutiva di certificazione"

Modello A1 "Autodichiarazioni Partner"

Modello B "Formulario per la presentazione della proposta di intervento"

Allegato 1A "Scheda anagrafica del Soggetto Proponente / Capofila"

Allegato 1B "Scheda anagrafica del Partner"

Allegato 2 I “Piano finanziario Regioni meno sviluppate”

Allegato 2 II “Piano finanziario Regioni in Transizione”

Allegato 2 III "Piano finanziario generale"

Allegato 3 "Cronogramma di spesa/ tempistica di realizzazione"

Fac-simile "Modello di delega"

Scheda dati per richiesta antimafia

Scheda dati per richiesta casellario

Scheda dati per richiesta DURC