Pubblicate le circolari di istruzioni operative per i bonus assunzioni 2018 dell'ANPAL destinati ai giovani NEET iscritti a Garanzia Giovani e alle aziende delle regioni del Mezzogiorno

Sono state pubblicate ieri le circolari di istruzioni INPS n. 48 e n. 49 riguardanti le modalità applicative dei bonus assunzione per i disoccupati del Mezzogiorno e per i giovani NEET, istituiti dall'ANPAL grazie ai nuovi stanziamenti della legge di bilancio 2018 .

Ricordiamo che si tratta di sgravi contributivi del 100 % per un massimo di 12 mesi destinati :

ai datori di lavoro privati che assumono in tutto il territorio nazionale giovani di età compresa tra 18 e 29 anni iscritti al programma europeo Garanzia Giovani; (è esclusa la provincia di Bolzano) ai datori di lavoro che assumono disoccupati in aziende localizzate nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia , e Sardegna; con una distinzione nei requisiti di ammissione: per i giovani fino a 35 anni è sufficiente lo status di disoccupato , per chi ha piu di 35 anni va dimostrata l'assenza di lavoro regolarmente retribuito nei 6 mesi precedenti l'assunzione.

In particolare per quanto riguarda il BONUS NEET Garanzia Giovani la circolare n. 48 spiega le modalità di cumulo di questo sgravio con i contratti di apprendistato professionalizzante e anche con il bonus triennale del 50% per le assunzioni di giovani , introdotto dalla legge 205-2017 (Legge di bilancio 2018).

Sul secondo incentivo BONUS MEZZOGIORNO, invece, l'istituto specifica nella circolare n. 49 che la fruizione dello sgravio è possibile anche nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, avente sede legale in una regione diversa da quelle sopra elencate, assuma lavoratori per una prestazione lavorativa da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni meridionali, Per questo viene istituito uno specifico codice di autorizzazione.