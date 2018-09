Il credito contributivo legato al BONUS Occupazione Sud autorizzato dopo il 4 luglio 2018 va recuperato con regolarizzazione degli Uniemens già inviati

L’Inps ha fornito la risposta ad uno specifico quesito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro in tema di recupero dello sgravio "Occupazione Mezzogiorno” previsto dalla legge di stabilità 2018 e regolato con D.D. 2/2018 a favore delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna), detto anche Bonus Sud.

Nella richiesta si chiedeva in particolare la modalità di attivazione per le aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione solo dopo il recente finanziamento del 4 luglio 2018.

Viene chiarito che non è prevista l'istituzione di nessun nuovo codice UniEmens, per cui per il recupero del Bonus pregresso si dovrà intervenire tramite la specifica regolarizzazione dei flussi UniEmens già inviati.