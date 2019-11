Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128 pubblicata in GU 257 del 2.11.2019

Forma Giuridica: Normativa - Legge

Numero 128 del 02/11/2019

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale n.257 del 2.11.2019:

la legge di conversione del decreto legge 101 2019 "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali" e

il testo coordinato dei due provvedimenti (allegato in fondo all'articolo) .

La legge di conversione , in vigore dal 3 novembre 2019 è cosi strutturata:

Capo I - Tutela del lavoro

Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015 (in tema di collaborazioni coordinate e continuative : Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali"RIDERS")

Art. 2 - Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015 (sul requisito temporale per fruire della DIS COLL)

Art. 3 - Copertura finanziaria Art. 3 bis Comunicazioni obbligatorie

Art. 4 - Emergenza occupazionale ANPAL Servizi S.p.a.

Art. 5 Misure urgenti in materia di personale INPS

Art. 5 bis - Internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS

Art. 5 ter - Disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Art. 6 - Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU

Art. 6 bis - Armonizzazione dei termini di validita' di graduatorie di pubblici concorsi

Art. 7 - Disposizioni urgenti in materia di ISEE

Art. 8 - Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Art. 8 bis - Modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015

Capo II Crisi aziendali

Art. 9 - Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia

Art. 9 bis - Finanziamento della proroga della CIGS

Art. 10 - Area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto

Art. 10 bis- Finanziamento del progetto stradale denominato «Mare-Monti»

Art. 11 - Esonero dal contributo addizionale

Art. 11 bis - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga

Art. 11 ter - Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attivita' commerciale

Art. 12 - Potenziamento della struttura per le crisi di impresa

Art. 13-Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitarecrisi occupazionali nelle aree dove e' prevista la chiusura dellecentrali a carbone

Art. 13 bis - Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili

Art. 13 ter - Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni dicui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, al fine di sostenere la nascita di societa' cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti daaziende in crisi

Art. 14 bis - Cessazione della qualifica di rifiuto

Art. 15 - Modifiche agli articoli 30 e 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in tema di Fondo appalti e subappalti)

Art. 15 bis - Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano