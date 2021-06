Concorso 199 amministrativi Veneto: si puo fare domanda

Aperta la selezione per 199 posti di assistenti amministrativi per diplomati nel nuovo bando di Concorso Azienda Zero Regione Veneto (qui il bando ufficiale) i cui vincitori saranno assegnati ad aziende sanitarie del Veneto (vedi sotto l'elenco dei posti)

Il bando è stato finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale il1 giugno 2021. Questo fissa la data di scadenza delle domande al 1 luglio 2021

Vedi anche Concorsi amministrativi Asl 2021: tutti i bandi e come prepararsi

Di seguito vediamo i requisiti, le prove d'esame e le materie da studiare , le modalità per la domanda di partecipazione che va inviata sulla paittaforma dedicata ora attiva.

Concorso 199 amminisitrativi Azienda Zero Veneto: requisiti

Possono accedere coloro che siano in possesso, alla data di scadenza delle domande per il concorso, dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale;

limiti di età: inferiore a quello previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio.

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo;

diploma di scuola secondaria di secondo grado.

non essere già dipendenti a tempo indeterminato, nella qualifica oggetto del concorso, dell’Azienda per la quale chiedono di partecipare.

Concorso 199 amminisitrativi Regione Veneto: valutazione titoli e prove d’esame

La formazione della graduatoria avverra sia con la valutaizone dei titoli posseduti che con i risultati delle prove di esame . Il bando prevede per i titoli seguenti punteggi:

titoli di carriera: fino a 15 punti,

titoli accademici e di studio: fino a 5 punti,

pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti,

curriculum formativo e professionale: fino a 7 punti.

La prova di preselezione, con domande a risposta multipla su materie attinenti che di solito viene svolta in caso di gran numero di partecipatni , a seguito delle nuove disposizioni in materia di concorsi potrebber non essere effettuata

Le prove d’esame invece saranno tre, così suddivise:

prova scritta: quesiti a risposta multipla, ioppure quesiti a risposta sintetica o iun tema;

quesiti a risposta multipla, ioppure quesiti a risposta sintetica o iun tema; prova pratica: su tecniche specifiche o nella predisposizione di documenti e/o atti amministrativi connessi alla qualificazione professionale richiesta e risoluzione di casi pratici, di tipo organizzativo e relazionale;

su tecniche specifiche o nella predisposizione di documenti e/o atti amministrativi connessi alla qualificazione professionale richiesta e risoluzione di casi pratici, di tipo organizzativo e relazionale; prova orale: sulle stesse materie delle prove scritta e pratica (più inglese e informatica).

E' consigliato per la preparazione il KIT COMPLETO di due manuali Concorso 199 assistenti amministrativi su tutte le materie di amministrazione delle aziende sanitarie e la normativa della regione Veneto

Concorso 199 amministrativi Regione Veneto: come fare domanda

Le richieste di partecipazione vanno presentate in via esclusivamente telematica, sul sito web dell'azienda Zero Regione Veneto ed accedendo alla piattaforma tramite questo link che ora è stato attivato vista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come anticipato sopra .

ATTENZIONE prima dell'invio è necessario versare il contributo di partecipazione di 15 euro la cui ricevuta va allegata alla domanda.

Concorso 199 amministrativi Regione Veneto i posti disponibili

Di seguito la suddivisione dei posti disponibili nelle diverse aziende sanitarie della Regione:

Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: n. 31 posti;

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: n. 1 posto;

Azienda Ulss n. 3 Serenissima: n. 83 posti - l a procedura è subordinata all’esito negativo della procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- a procedura è subordinata all’esito negativo della procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001; Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: n. 12 posti - l a procedura è subordinata all’esito negativo della procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

a procedura è subordinata all’esito negativo della procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001; Azienda Ulss n. 5 Polesana: n. 10 posti - la procedura è subordinata all’esito negativo della procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

Azienda Ulss n. 6 Euganea: n. 13 posti;

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: n. 10 posti - la procedura è subordinata all’esito negativo della procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

Azienda Ulss n. 8 Berica: n. 2 posti - la procedura è subordinata all’esito negativo della procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

Azienda Ulss n. 9 Scaligera: n. 14 posti;

Azienda Ospedale-Università Padova: n. 14 posti - la procedura è subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità ed esubero di cui agli artt. 30 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona: n. 2 posti;

Istituto Oncologico Veneto IRCCS: n. 6 posti;

Azienda Zero: n. 1 posto - la procedura è subordinata all’esito negativo della procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;