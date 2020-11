Italia divisa in 3 fasce di rischio nel nuovo Dpcm in vigore dal 6 novembre

Ti invieremo la gratuitamente la nostra famosa rassegna fiscale, e ogni tanto ti segnaleremo e-book, software e circolari che potrebbero interessarti. Potrai disiscriverti quando vorrai e non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail.

Slitta di un giorno l’entrata in vigore del nuovo DPCM del 3 novembre 2020 pubblicato in GU n. 275 S.O.n. 41, del 4.11.2020, con le ulteriori misure anti contagio.

Lo ha annunciato Conte nella conferenza stampa della serata del 4 novembre, spiegando che tutte le nuove misure previste dall'ultimo Dpcm entreranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre, decisione presa dal Governo, per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività.

Pertanto, le disposizioni del nuovo Dpcm, che vanno a sostituire quelle del dpcm del 24 ottobre 2020, si applicano dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020.

Si tratta di un semi lockdown strutturato tra misure valide a livello nazionale e misure regionali da stabilirsi su provvedimento dei governatori in base alla gravità della situazione epidemiologia.

L'Italia sarà divisa in tre fasce di rischio contagio a seconda dei 21 parametri elencati nel testo (zona rossa, zona arancione e zona gialla).

Le regioni divise in zone di criticità e le principali misure restrittive previste dal nuovo DPCM.

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Area arancione: Puglia, Sicilia.

Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

Ecco le novità contenute nel testo che qui alleghiamo.

Cosa cambia a livello nazionale (art. 1)



Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Ritorno dell'autocertificazione: per uscire di casa dopo le dieci di sera occorrerà provare di doverlo fare per ragioni di lavoro necessità e salute

Chiusura dei musei e delle mostre;

Introdotta la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; per le scuole elementari e medie e per i servizi all'infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);

Chiusi i centri commerciali (medie e grandi strutture di vendita) nelle giornate festive e prefestive tranne farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

Il coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;

Bar e ristoranti chiusi dalle 18:00 ma con la possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica

Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni tranne i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica

Chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie;

Che cosa succede nelle zone con livello 4 di massimo rischio (zone rosse - art. 3):

vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso salvo i casi di necessità e urgenza

chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole;

chiusi i mercati di generi non alimentari;

chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie

resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto

sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto

è consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina;

altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale

attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.

Una novità del testo definitivo rispetto a quello circolato in bozza, riguarda le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (art. 3), dove viene previsto il divieto di mobilità e la chiusura dei negozi, bar e ristoranti e, delle attività inerenti servizi alla persona ad eccezione di quelle individuate nell’allegato 24, quali:

Lavanderia e pulitura articoli tessili

Lavanderie industriali

Altre lavanderie e tintorie

Servizi di pompe funebri

Barbieri e parrucchieri

I provvedimenti regionali avranno la durata minima di 15 giorni e se una Regione entra in zona 4 massimo rischio vi rimarrà per due settimane almeno.

Sarà fondamentale il ruolo del ministro della Salute, che potrà adottare ordinanze d’intesa con il presidente della Regione per prevedere «l’esenzione dell’applicazione di una o più misure» restrittive, anche in «specifiche parti del territorio regionale».