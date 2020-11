Decontribuzione SUD anche per i giornalisti: come fare

Ti invieremo la gratuitamente la nostra famosa rassegna fiscale, e ogni tanto ti segnaleremo e-book, software e circolari che potrebbero interessarti. Potrai disiscriverti quando vorrai e non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail.

L'ente previdenziale dei giornalisti - INPGI - ha fornito specificazioni in merito all'esonero contributivo per le aree svantaggiate , cd Decontribuzione Sud con la circolare en. 10 del 30 ottobre 2020. L'agevolazione è stata introdotta dal Decreto "Agosto" ( articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020,) per il periodo 1° ottobre 2020 - 31 dicembre 2021.

Annche il personale giornalistico dipendente dalle aziende situate nelle regioni del Sud Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. potrà infatti beneficiare dello sgravio contributivo del 30% che va richiesto direttamente nella procedura DASM,che sara aggiornata e resa disponibile dal 12 novembre 2020

Requisiti e caratteristiche della Decontribuzione Sud

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori purché in possesso della regolarità contributiva e delle seguenti ulteriori condizioni:

assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione infortuni. Non è previsto un limite individuale di importo all’esonero. on possono essere oggetto di sgravio - ove dovute - le seguenti contribuzioni: