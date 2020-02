Dettagli e link ai nuovi concorsi pubblici per figure di collaboratori o istruttori amministrativi presso Comuni e Province: domande in scadenza a marzo 2020

Nelle Gazzette ufficiali serie Concorsi del 11 e 14 febbraio 2020 sono stati pubblicati molti avvisi di concorsi pubblici per la selezione di figure amminsitrative, collaboratori, istruttori o funzionari di vari livelli in enti locali di tutta Italia. Le scadenze per le domande fissate per il mese di marzo sono indicate piu specificamente per ciascun concorso.

Ecco l'elenco dei posti a disposizione con il link all'avviso e l'indicazione per il bando dove trovare tutte le informazioni per la partecipazione:

COMUNE DI ARCONATE (MI)

(scad. 15 marzo 2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI BARI

(scad. 16 marzo 2020) Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di ventisei posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, tra cui otto posti di addetto registrazione dati, categoria B3.

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

(scad. 12 marzo 2020) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato.

COMUNE DI BARGA

(scad. 8 marzo 2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva a favore del personale interno.

COMUNE DI BENETUTTI

(scad. 8 marzo 2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di esperto amministrativo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

scad. 8 marzo 2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ragioniere, categoria C1, a tempo parziale al 50% ed indeterminato. (20E01605)

COMUNE DI CABELLA LIGURE

(scad. 15 marzo 2020) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi demografici, segreteria e affari generali.

COMUNE DI CAPIZZONE

(scad. 8 marzo 2020) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato, con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi.

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

(scad. 8 marzo 2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo area amministrativo/finanziaria, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (20E01649)

COMUNE DI CASTEL MELLA (BS)

(scad. 15 marzo 2020) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato, di cui due posti a tempo pieno, uno riservato alle categorie protette , ed un posto a tempo parziale 50%.

COMUNE DI CERANO (NO)

(scad. 15 marzo 2020) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI CERIALE (SV)

(scad. 15 marzo 2020) Concorso pubblico per la copertura di un posto di tecnico servizi amministrativi, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l'area urbanistica edilizia privata demanio.

COMUNE DI DAIRAGO (MI)

(scad. 2 marzo 2020) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area affari generali, economico-finanziaria e servizi alla persona.

COMUNE DI GRADO TS

CONCORSO (scad. 15 marzo 2020) Concorso pubblico per la copertura di tre posti di funzionario amministrativo/contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI MONTEMURRO

(scad. 15 marzo 2020) Conferimento dell'incarico di responsabile dell'area amministrativa contabile, categoria D, della durata di tre anni (20E02018)

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO (VI)

(scad. 15 marzo 2020) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale trenta ore ed indeterminato, per il settore amministrativo.

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

(scad. 15 marzo 2020) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI SIDDI (Sud Sardegna)

(scad. 15 marzo 2020) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-informatico, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il servizio affari generali.

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA (NA)

(scad. 15 marzo 2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di diverse figure professionali, a tempo indeterminato pieno e/o parziale, tra cui : due istruttori direttivo contabile, categoria D; due istruttori amministrativi, categoria C, part-time diciotto ore/sett.;

COMUNE FONTANELLA BARBATA (BG)

(scadenza 15 marzo 2020) concorso per la copertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo - messo comunale, categoria B, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.

PROVINCIA DI LECCO

(scad. 15 marzo 2020) Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato, di cui due posti a tempo pieno e un posto a tempo parziale diciotto ore settimanale, riservato prioritariamente alle Forze armate.

(scad. 15 marzo 2020) Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto a tempo parziale trenta ore settimanali e un posto a tempo pieno, con riserva prioritaria per le Forze armate.

PROVINCIA DI SIENA

(scad. 15 marzo 2020) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di esperto servizi amministrativo-contabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA DI CASTENASO (BO)

(scad. 15 marzo 2020) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Budrio, di cui un posto riservato al personale interno.

UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA DI ROVELETO DI CADEO

(scad. 14 marzo 2020) Selezione pubblica per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio di polizia locale del Comune di Cadeo.

UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE DI CERES (TO)

(scad. 15 marzo 2020) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo determinato e parziale ventuno ore settimanali, per l'ufficio segreteria/assistenza.

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D'ENZA DI MONTECCHIO EMILIA

(scad. 12 marzo 2020) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio bilancio e affari finanziari del Comune di Bibbiano.

UNIONE MONTANA FELTRINA - FELTRE (BL)

(scad. 12 marzo 2020) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (

(scad. 12 marzo 2020) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l'Unione montana Alpago.

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DI COLLECCHIO NELL'EMILIA

(scad. 12 marzo 2020)Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie protette per l'U.O.C. Servizi culturali, turismo e risorse umane del Comune di Collecchio.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE DI MANIAGO

(scad. 12 marzo 2020) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi finanziari e contabili del Comune di Erto e Casso.

(scad. 12 marzo 2020) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area affari generali del Comune di Maniago, con riserva del posto ai volontari delle Forze armate.