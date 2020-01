Legge di bilancio 2020: prorogato al 31.12.2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno. Chiarimenti anche per la misura "resto al Sud"

Proroga di un anno per il cd. "Bonus Mezzogiorno" nella manovra 2020. In particolare, al comma 319 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020 viene prorogato fino al 31.12.2020 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno: Campania; Puglia; Basilicata; Calabria;Sicilia; Molise; Sardegna; Abruzzo.

Il credito d'imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero del:

25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ;

situate in ; 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.

Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese e 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

Nel comma 320 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020, il legislatore interviene in merito alla disciplina di favore per i giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», stabilendo che, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2019, e quindi compreso tra i 18 e i 45 anni , si intende soddisfatto se posseduto alla data del 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della L. 145/2018.