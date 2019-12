Legge di bilancio 2020: proroga all'agevolazione Sabatini-ter nella legge di stabilità

È disposta un’integrazione all’autorizzazione di spesa per il periodo 2020 - 2025 ai fini della proroga dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” , una misura di sostegno che consiste nella concessione - alle micro, piccole e medie imprese – di:

un finanziamento agevolato per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” ( big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti);

un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Una quota, pari al 30% delle risorse stanziate, è riservata alla concessione dei contributi statali “maggiorati” del 30% per gli investimenti Industria 4.0.

Tale maggiorazione è elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle regioni:

• Abruzzo;

• Basilicata;

• Calabria;

• Campania;

• Molise;

• Puglia;

• Sardegna;

• Sicilia;

nel limite complessivo di 60 milioni.

Una quota, pari al 25% delle risorse stanziate, è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%.