Concorso Agenzia Dogane per diplomati : i requisiti , domanda, sedi di lavoro , materie da studiare. Scadenza 12.9.2019

L'agenzia delle Dogane ha bandito tre procedure di selezione per l'assunzione di 100 tra diplomati e laureati in diverse discipline. In particolare si cercano

20 assistenti doganali seconda area, diplomati fascia retributiva F3, per la Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, nella sede di Genova . 50 chimici laureati, terza area, fascia retributiva F1, per sedi territoriali dell'agenzia in tutta italia 40 funzionari doganali laureati - profilo professionale di terza area, fascia retributiva F1, per la Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, nella sede di Genova .

Per il primo dei tre è ancora possibile inoltrare la domanda di ammissione - Concorso Agenzia Dogane 2019 : bando 20 Assistenti Doganali Scadenza 12 settembre 2019.

La domanda va inoltrata in forma telematica , previa registriazione, all'indirizzo https://adm.software-ales.it. Sul sito dell'Agenzia WWW.ADM.GOV.IT è disponibile una guida alla compilazione

La procedura di selezione prevede le seguenti prove:

prova preselettiva, che si terra se il numero delle domande sarà superiore a 100, consistente in un test a risposta multipla per verificare capacità matematiche, logiche e deduttive;

prova scritta,tramite un questionario a risposta multipla sulle materie a bando;

prova orale, un colloquio per verificare la conoscenza delle materie della prova scritta e sulle attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulle applicazioni informatiche più diffuse e lingua inglese.



Per la preparazione alle prove preselettive per tutti e tre i bandi è consigliato il seguente volume:Concorso Agenzia Dogane e monopoli Prova preselettiva