Ecco i bandi per l'assunzione di 230 laureati in economia, informatica, statistica, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Scadenza domande 26 aprile 2018

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha bandito 3 nuovi concorsi per 230 laureati in materie economiche. statistiche. gestionali ed informatiche. I bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale BANDI E CONCORSI n. 25 del 27 marzo 2018 .

In un comunicato il Ministero ha anche annunciato altri 3 nuovi bandi che saranno pubblicati a breve e porteranno le assunzioni previste a circa 400 unità.

In particolare i posti a disposizione nei tre bandi già pubblicati in GU sono:

80 posti di collaboratore amministrativo con orientamento statistico ed economico quantitativo – qui il bando CONCORSO 01; è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: 1. "laurea triennale" (L) in Ingegneria dell'informazione (L-08); Ingegneria industriale (L-09); Scienze e tecnologie informatiche(L-31); Scienze economiche (L-33); Scienze matematiche (L-35); Statistica (L-41); 2. "laurea magistrale" (LM), a in Informatica (LM-18); Ingegneria gestionale (LM-31); Ingegneria informatica (LM-32); Matematica (LM-40); Sicurezza informatica (LM-66); Scienze dell'economia (LM–56); Finanza (LM-16); Scienze economiche-aziendali (LM-77); Scienze statistiche (LM-82); Scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009;3. "diplomi di laurea" (DL), equiparati alle suindicate lauree magistrali (LM).

90 posti di collaboratore amministrativo con orientamento economico aziendale e contabile – qui il bando CONCORSO 02; il titolo di studio richiesto è uno tra i seguenti: 1. «laurea triennale» (L) in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); Scienze economiche (L-33); 2. «laurea magistrale» (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: Ingegneria gestionale (LM-31); Scienze dell'economia (LM-56); Finanza (LM-16); Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63) Scienze economiche-aziendali (LM-77); o altra laurea equiparata.

60 posti di collaboratore amministrativo con orientamento economico-finanziario – qui il bando CONCORSO 03 (richiesto uno dei seguenti titoli di studio: 1. laurea triennale (L) in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); Scienze economiche (L-33); Scienze matematiche (L-35); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Statistica (L-41); 2. laurea magistrale (LM), in Scienze dell'economia (LM-56); Finanza (LM-16); Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); Relazioni internazionali (LM-52); Scienza della politica (LM-62); Scienze economiche-aziendali (LM-77); Scienze statistiche (LM-82); Scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83); Studi europei (LM-90); o altra laurea equiparata ; 3. diplomi di laurea (DL), equiparati alle suindicate classi di lauree.

La scadenza delle domande è fissata al 26 aprile 2018.

REQUISITI

I requisiti comuni a tutti e tre i bandi sono:

cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica all’impiego possesso di uno dei titoli di studio indicati sopra.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

· siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

· siano stati interdetti dai pubblici uffici;

· siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;

· siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

· siano in possesso di precedenti penali incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere.

Il 20 % dei posti a concorso e riservato al personale appartenente al ruolo unico del Ministero dell’economia e delle finanze.

SCADENZA E MODALITA' PER LA DOMANDA

domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica all'indirizzo www.concorsionline.mef.gov.it. È possibile accedere tramite identificazione attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ovvero mediante le apposite credenziali che saranno rilasciate in fase di registrazione. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere completata entro la mezzanotte del 26 aprile 2018.

PROVE D'ESAME

Sono previste due prove scritte ed una prova orale ma nel caso di un numero di candidature pari o superiore di oltre 6 volte il numero dei posti a disposizione saranno effettuate prove preselettive (test a risposta multipla su abilità di logica e conoscenze di inglese , economia ed organizzazione aziendale; contabilita' di Stato e degli enti pubblici; ragioneria generale ed applicata; diritto societario; elementi di diritto amministrativo e dell'UE. ). Ne sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale, «Concorsi ed esami», del 5 giugno 2018 con giorno, ora e sede di svolgimento di tali prove.

CANDIDATI DISABILI

I candidati diversamente abili devono fare esplicita richiesta, nella domanda, dell’ausilio e/o di tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap e trasmettere idonea certificazione medica rilasciata dal sistema sanitario nazionale o regionale, che specifichi gli elementi essenziali dell’handicap, non oltre trenta giorni successivi al termine di scadenza , tramite: