Informatica, metalmeccanica, pelletteria, alimentare i settori con maggiori richieste di candidati da assumere con vari contratti o in somministrazione. Bando per 90 tirocini regione Abruzzo

Tra le principali campagne di assunzione in questo periodo spiccano il piano di espansione dell'istituto bancario CREDEM Credito Emiliano , e di Cerved la società informatica del settore bancario che prevede di ampliare il settore dell'analisi del credito. Nella tabella sotto i dettagli delle offerte.

Va aggiunto anche il bando della Regione Abruzzo per 90 posti di tirocinio nel progetto Botteghe di Mestiere, i vari ambiti dell'artigianato per giovani fino a 35 anni. E' prevista una borsa di 600 euro lordi. La scadenza delle domande è il 5 aprile 2018.

azienda numero posti tipologia contratto candidati/ settore lavorativo sedi di lavoro CREDEM 250 T. DETERMINATO APPRENDISTATO laureati area economica commerciale Emilia, Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia CERVED CREDIT MANAGEMENT 300 T. INDETERMINATO CO.CO.CO. analisti, consulenti credito immobiliare e credit management Milano, Roma Sondrio Bolzano Padova Bologna Pisa Siena Pescara Bari Lecce Napoli ecc. MEGAMARK 160 VARI Addetti vendite e logistica Puglia e Campania VENETA CUCINE 45 VARI Addetti produzione S. Biagio di Callalta (TV) SUBITO.IT 13 T. INDETERM. APPRENDISTATO STAGE Informatici marketing specialist Milano FERRARI 13 T. DET - T. INDET- STAGE Ingegneri analisti commerciali, logistica e acquisti Maranello (MO)

Si segnalano anche quasi 3000 posti offerti dalle agenzie di lavoro in somministrazione (tra cui: Manpower, Umana, Adecco , Articolo 1, Orienta), per contratti sia a tempo determinato che indeterminato

I settori e relativi distretti geografici in maggiore fermento sono :

• metalmeccanico ( Nord, Toscana Marche Liguria e Campania)

• pelletteria , conceria, calzature ( Lombardia, Toscana Marche, Riviera del Brenta (PD-VE) Vicenza, Friuli.

• tessile (Lombardia e Toscana)

• alimentare (Nord Est, Parma, Pavia, Caserta, Roma)

• packaging e logistica (Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia)