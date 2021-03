Navigator: contratti prorogati con il DL Sostegni

Il decreto Sostegni n. 41 2021, in vigore già da ieri, interviene sulla contrattualizzazione dei 2980 navigator vincitori del concorso ANPAL che hanno collaborato dal 2019 con i centri per l'impiego nella ricerca di lavoro per i percettori di Reddito di Cittadinanza.

I contratti come noto prevedevano un rapporto di collaborazione con durata fino al 30 aprile 2021 per un compenso lordo annuo di 27.338,76 euro oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario per spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per svolgere l’incarico.

Per quanto la loro funzione non sia stata, secondo molti un successo, complice certamente la situazione straordinaria di pandemia da COVID 19, il Governo Draghi ha previsto nell'art. 18 del Decreto Sostegni la proroga fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., per "garantire continuità nell’assistenza alle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza, da parte dei centri per l’impiego di Regioni e province autonome".

Si prevede, inoltre, che il servizio prestato dai cd Navigator costituirà titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti per l’impiego.

Il costo della misura è quantificato nel decreto in circa 61 milioni di euro.

Auspicabile che nel frattempo, non appena la situazione sanitaria lo consenta, vada a regime il potenziamento dei centri per l'impiego che era stato programmato e finanziato ( con almeno 4mila assunzioni a tempo indeterminato e 1.600 a tempo determinato previste) dal Governo. Anche le Regioni avevano comunicato di voler procedere a misure di petenziamento e riqualificazione del personale con risorse proprie.

Diversi concorsi erano stati banditi a questo proposito ad esempio dalla Regione Campania e dalla Regione Lazio, poii rallentati o bloccati dall'emergenza epidemiologica.

