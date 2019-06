Lo Sblocca cantieri convertito in legge proroga un altra volta la ripresa dei versamenti contributivi nelle zone compite dai sismi 2016-2017, nuovo termine 15 ottobre 2019

Con il Messaggio n. 2338 del 20 giugno 2019 l'Inps comunica che l’articolo 23, comma 1, lett. e-ter), del decreto–legge n. 32/2019,(cd. Decreto Sblocca Cantieri") convertito in legge n. 55/2019 lo scorso 14 giugno , ha disposto una nuova proroga per i versamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nelle zone interessate dagli eventi sismici verificatisi del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 in Marche Lazio Umbria Abruzzo. Il termine della ripresa dei versamenti era stato piu volte prorogato rispetto al primo provvedimento (decreto-legge n. 189/2016), da ultimo era stato fissato al 1 giugno 2019 dalla legge n. 145/2018 legge di bilancio 2019 (cfr. la circolare n. 48/2019) si sposta al 15 ottobre 2019.

L’Istituto, con messaggio n. 1654/2019, aveva dettato le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione entro la scadenza del 1° giugno 2019, mentre le indicazioni operative concernenti il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione a decorrere dal mese di giugno sono state, invece, fornite con messaggio n. 1987/2019.

L'Inps annuncia anche che con un successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per l’effettuazione del versamento, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa.