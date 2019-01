Pubblicato il decreto del Ministero del lavoro che ripartisce le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive di sostegno familiare per l'annualita' 2018

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.4 del 05-01-2019, il Decreto 5 novembre 2018, contenente la Ripartizione alle regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, per l'anno 2018.

Le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2018, ammontano ad € 51.100.000,00, e sono attribuite alle regioni, come illustrato nella Tabella 1, allegata al decreto , sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'eta' 18-64 anni, secondo i piu' recenti dati Istat sulla popolazione residente.



Regioni Risorse (€) Quota popolazione 18-64 anni Abruzzo 2,2% 1.124.200,00 Basilicata 1,0% 511.000,00 Calabria 3,4% 1.737.400,00 Campania 10,1% 5.161.100,00 Emilia Romagna 7,3% 3.730.300,00 FriuliVenezia Giulia 2,0% 1.022.000,00 |Lazio 10,1% 5.161.100,00 |Liguria 2,5% 1.277.500,00 |Lombardia 16,8% 8.584.800,00 |Marche 2,5% 1.277.500,00 |Molise 0,5% 255.500,00 |Piemonte 7,2% 3.679.200,00 |Puglia 6,9% 3.525.900,00 |Sardegna 2,9% 1.481.900,00 |Sicilia 8,6% 4.394.600,00 |Toscana 6,1% 3.117.100,00 |Umbria 1,5% 766.500,00 |Valle d'Aosta 0,2% 102.200,00 |Veneto 8,2% 4.190.200,00 |Totale 100,0% 51.100.000,0