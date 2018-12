Legge di Bilancio 2019 - Approvata definitivamente con 313 voti favorevoli e 79 contrari attesa per domani la pubblicazione in GU- in sintesi le novita' della legge di Bilancio 2019

Il disegno di legge Bilancio è stato approvato definitivamente il 30 dicembre dalla Camera con 313 voti favorevoli e 79 contrari. La Legge sarà pubblicata In gazzetta Ufficiale il 31 dicembre per entrare in vigore il 1 gennaio 2019.

Ecco in sintesi tutte le novità :

flat tax al 15% per imprese e professionisti con ricavi o compensi fino a 65.000 euro (nuovo regime forfetario)

aliquota del 20% a decorrere dal 1 gennaio 2020 per imprese e professionisti con ricavi da 65.000 a 100.000 euro (determinazione del reddito con modalità ordinarie)

flat tax 15% per l'attività degli insegnanti per lezioni private

modifica della detrazione delle spese per il mantenimento dei cani da guida dei non vedenti

possibilità per le imprese immobiliari di dedurre gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari o leasing su immobili destinati alla locazione

aumento della deducibilità dell'Imu sui beni strumentali che passa dal 20% al 40%

Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento (iperammortamento)

aumento da 10.000 a 15.000 euro del contante consentito a viaggiatori stranieri che acquistano da commercianti al dettaglio e agenzie di viaggio e turismo

web tax 3% per le imprese che vendono online, solo pero superano livelli di ricavi elevati (750 milioni di euro)

niente fatture elettroniche se sono state inviate al Sistema Tessera Sanitaria

cedolare secca per le locazione commerciali relative a fabbricati cat. C/1

possibile estromettere i beni posseduti al 31 ottobre 2018 per l'imprenditore individuale mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'8%

riaperta la possibilità di rivalutare i beni e le quote risultanti nei bilanci al 31 dicembre 2017

possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni con il pagamento di una imposta sostitutiva dell'11 o 10% a seconda che le partecipazioni siano qualificate o meno

proroga al 31 dicembre 2019 delle detrazioni per risparmio energetico

blocco degli aumenti delle aliquote Iva previste nella precedente legge di bilancio

pace fiscale per cittadini e professionisti che non hanno pagato imposte e contributi a causa di grave difficoltà economica

reddito di cittadinanza: il decreto con i dettagli a gennaio

eliminata l'agevolazione che prevedeva la riduzione al 50% dell'Ires per enti di assistenza sociale e sanitaria e per le associazioni e fondazioni culturali

riduzione delle tariffe Inail

riduzione del 50% della tassa automobilistica per auto storiche

rimodulazione del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale

rivalutazione all'inflazione delle pensioni è parziale per gli assegni più elevati

contributo di solidarietà progressivo sulle pensioni più alte,

flat tax al 7% per i pensionati esteri che trasferiscono in italia la residenza in Comuni della Sicilia, Calabria, Sardegna, Campagnia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione fino a 20.000 abitanti

piano straordinario di dismissione di immobili pubblici

misure extra per gli enti locali (come l'utilizzo dell'Arma del Genio dell'Esercito per riparare le buche di Roma

riprogrammazione dei fondi destinati a Ferrovie dello stato

aumento delle imposte sui giochi di azzardo

rinvio del turn over nelle amministrazioni centrali.

Cancellato l'inasprimento della normativa in materia di noleggio con conducente che verrà inserito un apposito decreto che ne rivede la disciplina.