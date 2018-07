In scadenza nei prossimi due mesi alcuni bandi regionali con finanziamenti fino a 50mila euro per progetti di prevenzione e sicurezza

Sul sito Inail un comunicato informa che sono attivi alcuni Bandi Regionali con scadenza tra fine luglio e settembre per l'erogazione di finanziamenti in conto capitale al 50% per progetti per azioni di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro .

I bandi sono rivolti a enti ed organismi pubblici e privati , operanti nel territorio regionale, quali gli Enti non profit, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali, sia singolarmente che in regime di associazione, e prevedono stanziamenti fino a 50mila euro per ogni progetto approvato da parte delle Regioni Puglia, Campania, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Bolzano. Ecco le informazioni essenziali con le scadenze di ciascun Bando.

REGIONE PUGLIA

Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo dell’azione prevenzionale nell’ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anno 2018.

Gli ambiti di intervento approvato con Delibera di Giunta Regione Puglia sono i seguenti: Settori produttivi di particolare interesse: - Agricoltura; - Edilizia; - Metalmeccanica; - Sanità.

L’entità delle risorse messe a disposizione è pari complessivamente ad Euro 300.000,00 (trecentomila euro) comprensivo dell’eventuale I.V.A.; per ciascuna proposta progettuale il massimo è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila euro).

Le manifestazioni di interesse andranno trasmesse via PEC alla Direzione regionale all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 30 settembre 2018 e corredate dalla scheda di proposta progettuale allegata al Avviso (allegato 1), nonché da tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione secondo i criteri esposti nel presente Avviso pubblico. Dell’esito della valutazione verrà comunque fornita comunicazione a ciascun soggetto richiedente esclusivamente tramite PEC.

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA - 2018

Avviso pubblico con Scadenza presentazione manifestazioni d'interesse: 14 settembre 2018

Settori coinvolti: a. Agricoltura b. Edilizia c. Malattie professionali in tutti i comparti rappresentativi della regione Campania. d. Utilizzo di soluzioni innovative tipiche dell'Industria 4.0 per il miglioramento della salvaguardia delle salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. L’entità delle risorse messe a disposizione è pari complessivamente ad Euro 320.000,00 (trecentoventimila euro) comprensivo dell’eventuale I.V.A.; per ciascuna proposta progettuale il massimo è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila euro).



DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - 2018

Scadenza presentazione manifestazioni d'interesse: 31 agosto 2018



Settori coinvolti: Agricoltura - Edilizia - Malattie professionali (in particolare, MP in agricoltura, MP in edilizia, MP da sovraccarico ergonomico, da stress lavoro correlato e da agenti chimici/cancerogeni) - Infortuni su strada - Infortuni in ambiente sanitario

L’entità delle risorse messe a disposizione è pari complessivamente ad Euro 55.000,00 comprensivo dell’eventuale I.V.A.. Per ciascuna proposta progettuale il massimo è pari al 50% delle risorse totali. Qualora le proposte ritenute di interesse superino lo stanziamento complessivo, le risorse da destinare a ciascun progetto potranno essere proporzionalmente ridotte



DIREZIONE PROVINCIALE BOLZANO - 2018

Scadenza presentazione manifestazioni d'interesse: 31 luglio 2018

Ambiti di intervento: Agricoltura - Edilizia - Ristorazione e alberghiera - Infortuni in ambiente sanitario e assistenziale - Malattie professionali con particolare riguardo alla promozione dei programmi di miglioramento del benessere organizzativo nelle aziende per la prevenzione del rischio stress lavoro-correlato; - Azioni per promuovere e favorire l’adozione da parte delle imprese di buone prassi e percorsi di Responsabilità sociale d’impresa. - Promozione dell’attività di informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’entità delle risorse messe a disposizione è pari complessivamente ad Euro 300.000,00 comprensivo dell’eventuale I.V.A.; per ciascuna proposta progettuale il massimo è pari ad Euro 50.000,00.