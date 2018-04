Offerte di lavoro per aziende e catene di livello nazionalle . In corso i Jobs days di selezione per le campagne di assunzione 2018.

Sul sito ministeriale Cliclavoro.gov.it, vengono segnalate alcune importanti campagne di assunzione personale. Si tratta in particolare di

TRENORD , per 150 macchinisti e capitreno ;

ESSELUNGA per addetti commerciali.

DENTAL PRO per 60 responsabili e addetti alla clientela

1. L’azienda del trasporto pubblico lombardo, Trenord, prosegue con il piano di assunzione con offerte di lavoro per macchinisti e capitreno. Per il 2018 sono previste 150 assunzioni da parte dell’azienda. le sedi di lavoro sono : Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese

Il capotreno deve svolgere attività di assistenza ai clienti a bordo, svolgere attività di vendita, garantire la puntualità, fornire informazioni e controllare i biglietti. Per candidarsi è necessario essere diplomati o laureati, avere una buona conoscenza della lingua inglese, capacità di risolvere i problemi e gestire lo stress. . Per la figura del macchinista è richiesto il diploma o la laurea, conoscenza dell’inglese; Per entrambe le figure richiesta la disponibilità a lavorare con turni e nei giorni festivi. Per candidarsi bisogna collegarsi alla pagina Trenord lavora con noi e compilare il form.

2. La catena della grande distribuzione alimentare Esselunga organizza dei Job Days su tutto il territorio nazionale per la selezione di personale da inserire all’interno di Supermarket e Superstore. L'evento è a numero chiuso ed è rivolto solo a coloro che dopo essersi registrati al sito Esselunga Job e compilato il form, saranno considerati in linea con i requisiti richiesti e verranno convocati con una mail . Si richiedono buone capacità organizzative, orientamento al cliente e spirito di iniziativa. Partecipando al Job Day, i candidati hanno la possibilità di conoscere l’azienda e di incontrare le persone incaricate della selezione del personale. Durante l’evento, infatti, viene presentata inizialmente l’azienda Esselunga e le sue dinamiche interne e, a seguire, vengono effettuati i colloqui individuali con i selezionatori.

Il prossimo appuntamento è previsto a Roma il 21 maggio 2018, per il quale la scadenza iscrizioni è fissata al 22 aprile 2018. Il successivo sarà a Brescia il 7 giugno 2018 e le iscrizioni apriranno il 23 aprile 2018.

3. per il Gruppo odontoiatrico privato Dentalpro, invece sono in corso il 17 e il 18 a Milano le selezioni per l’assunzione di 60 nuove figure tra Responsabili Pazienti e Responsabili di Centro odontoiatrico. DentalPro prevede l’apertura di 25 nuovi centri in Italia . Per partecipare alle tre giornate e alle selezioni è necessario candidarsi sul sito. Le figure che verranno selezionate dovranno gestire i pazienti per tutti le attività non cliniche e non devono provenire obbligatoriamente dal settore odontoiatrico, ma si richiede esperienza nel gestire un team e i clienti in ambito b2c.Importante avere un’ottima capacità relazionale e sapere raggiungere gli obiettivi periodici.Per maggiori informazioni www.DentalPro.it.