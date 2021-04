Zona gialla: ecco l'elenco delle regioni gialle in vigore dal 26 aprile

Ti invieremo la gratuitamente la nostra famosa rassegna fiscale, e ogni tanto ti segnaleremo e-book, software e circolari che potrebbero interessarti. Potrai disiscriverti quando vorrai e non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail.

Con Ordinanza 29523 del 23 aprile pubblicata in GU n 98 del 24 aprile il ministro della Salute Speranza dispone il passaggio in zona gialla delle seguenti regioni:

Abruzzo Campania Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano

Le regole per le zone gialle dal 26 aprile in poi

Il testo del nuovo Decreto Covid, Decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, pubblicato in G.U. n. 96 del 22.04.2021, introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, con tutte le date delle riaperture delle attività economiche e le nuove regole su spostamenti.

Vediamo il riepilogo delle regole in vigore per le regioni e province autonome di colore giallo

Spostamenti nella zona gialla

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021:

nella zona gialla;

e, in ambito comunale, nella zona arancione;

è consentito lo spostamento:

verso una sola abitazione privata abitata;

una volta al giorno;

nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020;

e nel limite di 4 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi

Spostamenti in entrata e uscita dalla zona gialla

Dal 26 aprile saranno consentiti gli spostamenti tra le regioni e province autonome bianche e gialle. Si legga anche Spostamenti tra regioni arancioni e rosse dal 26 aprile: servono le certificazioni verdi

Ristorazione nella zona gialla

Dal 26 aprile i ristoranti aperti a pranzo e a cena, purché all’aperto.

Spettacoli nella zona gialla

Dal 26 aprile riaprono al pubblico cinema, teatri, sale concerto, live club.

I posti a sedere sono preassegnati a una distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è pari al 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto.

In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida

Manifestazioni sportive nella zona gialla

Dal 1° giugno sono aperte al pubblico le manifestazioni e gli eventi sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato paralimpico.

La capienza consentita è pari al 25% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 1000 spettatori per gli impianti all’aperto e 500 per quelli al chiuso.

Per eventi di particolare rilevanza e tenuto conto delle caratteristiche dei siti è possibile autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori.

Piscine, Palestre e sport di squadra nella zona gialla

Dal 26 aprile è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di contatto.

Dal 15 maggio riaprono le piscine all’aperto.

Dal 1° giugno riaprono le palestre.

Fiere e congressi nella zona gialla

Dal 15 giugno riaprono le fiere.

Dal 1° luglio via libera a convegni e congressi.

Centri termali, parchi tematici e di divertimento nella zona gialla

Dal 1°luglio sono consentite le attività nei centri termali e possono riaprire i parchi tematici e di divertimento.