Nuovi bandi di concorso per 78 posti per collaboratori e istruttori amministrativi: i requisiti richiesti. Scadenza domande 12 dicembre 2019.

Dalla Gazzetta Ufficiale del 12.11.2019 riportiamo i bandi di concorso per profili amminstrativi (collaboratori, istruttori , istruttori direttivi - categorie B, C e D) appena emanati da Comuni e Camera di Commercio di Torino.

La scadenza delle domande è fissata al 12 dicembre 2019 ( se non diversamente indicato). I dettagli sono disponibili nei testi dei bandi che riportano anche i recapiti per eventuali richieste di ulteriori informazioni.

REQUISITI E PROVE CONCORSI

Per gli istruttori direttivi è richiesta la laurea in materia giuridico- economiche ,

per istruttori amministrativi è richiesto il diploma di maturità quinquennale

per i collaboratori , è sufficiente il diploma di qualifica professionale (triennale)

Le prove di concorso vertono su quiz di logica, cultura generale, cenni di diritto pubblico , struttura degli enti locali.

Per la preparazione vedi Collaboratore professionale e istruttore. Kit completo. Manuale - Quiz - Materiali online per la preparazione ai concorsi per operatori e istruttori amministrativi (Profili B e C) . e i " Quiz commentati per istruttore direttivo Enti locali"(Profilo D)

Ecco l'elenco dei bandi di concorso:

COMUNE DI BELFORTE ALL'ISAURO



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo servizi demografici, categoria C, a tempo indeterminato e parziale, presso il settore affari generali.



COMUNE DI BELLUNO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, un posto di istruttore tecnico, categoria C ed un posto di operatore altamente specializzato giardiniere, categoria B3, posto riservato ai volontari delle Forze armate. (scadenza 25 novembre 2019 )

COMUNE DI BENEVENTO

(scad. 12 dicembre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA



Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale e determinato, per l'area amministrativa comunale.

COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO



Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore finanziario - servizio tributi.

COMUNE DI CASALE SUL SILE



Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti per il Comune di Casale sul Sile, area 1 servizi amministrativi ed alla persona (un posto riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate), e un posto per il Comune di Casier, settore I servizi alla persona.

COMUNE DI CERANOVA



Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area servizi generali - ufficio demografico.

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% dei posti al personale di ruolo.

COMUNE DI GOTTOLENGO



Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato, per l'area amministrativa.

COMUNE DI GREZZAGO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato. (19E13876) Pag. 93



COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI



Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, per il settore finanziario-tributi. (19E13889)

COMUNE DI MONSERRATO

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C a tempo pieno e indeterminato.



COMUNE DI MONTALDO ROERO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.



COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.



COMUNE DI MURA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato, per il servizio finanziario.



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999.

COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo determinato ed orario intero, per il settore territorio ed ambiente.

COMUNE DI SIRIS

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.





COMUNE DI SPONGANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 66,66%, per il settore I affari generali - servizi demografici - servizi scolastici e alla persona - risorse umane.

COMUNE DI STRIANO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI SUSEGANA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno. Il bando non è reperibile al momento online sul sito del Comune e le informazioni vanno richieste al tel 0438-437414/91.



COMUNE DI TARANTO

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di 26 posti di istruttore direttivo economico, finanziario, amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeteminato.

COMUNE DI TRAVEDONA MONATE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area affari generali.

COMUNE DI TREVISO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo servizi amministrativo contabili, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio ragioneria e per il servizio patrimonio.

COMUNE DI VILLASANTA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore dei processi amministrativo contabili e dei servizi, categoria C, a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale 50% diciotto ore settimanali.

COMUNE DI VIVARO ROMANO

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e parziale di ventotto ore settimanali.

UNIONE BASSA EST PARMENSE DI SORBOLO MEZZANI

Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo, categoria D, per il servizio economico finanziario, ufficio ragioneria e un posto di istruttore amministrativo, categoria C, per il servizio economico finanziario, ufficio tributi, presso il Comune di Sorbolo Mezzani.

UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE - VEDELAGO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, messo comunale, categoria B3 , a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali del Comune di Loria.

, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali del Comune di Loria. Bando concorso pubblico unico per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 Istruttori Direttivi Contabili, Cat. D, da assegnare rispettivamente ai Comuni di Vedelago e Monastier

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Torviscosa.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di assistente servizi amministrativi e anagrafici, categoria C, a tempo indeterminato, di cui tre posti a tempo pieno e un posto a tempo parziale 90% e di cui un posto riservato alle categorie protette di cui all'articolo 18 della legge n. 68/1999 e uno riservato a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito.

categoria C, a tempo indeterminato, di cui tre posti a tempo pieno e un posto a tempo parziale 90% e di cui un posto riservato alle categorie protette di cui all'articolo 18 della legge n. 68/1999 e uno riservato a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente servizi economico-finanziari, categoria C , a tempo indeterminato e pieno.

, a tempo indeterminato e pieno. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di esperto servizi economico-finanziari, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato al personale interno.

CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE



Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, presso la direzione generale.