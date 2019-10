Scadenza 4 novembre 2019 per i concorsi Marche 2019 per 61 assistenti e funzionari amministrativi: requisiti, prove, come presentare le domande

Nell'ambito del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro previsto dal decreto 4 /2019 per l'introduzione del Reddito e Pensione di cittadinanza, sono stati pubblicati due importanti bandi di concorso nella Regione Marche per assistenti e funzionari nel settore delle politiche del lavoro e della formazione .

Piu in particolare si tratta di:

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quaranta posti di funzionario amministrativo per le politiche del lavoro e formazione a tempo pieno ed indeterminato, nell'ambito della struttura amministrativa della Giunta regionale (categoria D, posizione economica D1, profilo professionale D/LF). un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventuno posti di assistente amministrativo per le politiche del lavoro e formazione, a tempo pieno ed indeterminato, nell'ambito della struttura amministrativa della Giunta regionale (categoria C, posizione economica C, profilo professionale C/LF ) .

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande di partecipazione possono essere presentate dal 16 ottobre al 4 novembre 2019 alle ore 12,00 in forma telematica tramite il sito: https://cohesionworkpa.regione.marche.it/.(cliccare Menu).

Alla domanda devono essere allegati:

ricevuta del versamento (scansionata) di € 10,00, da corrispondere alla Regione Marche prima della domande . NON è previsto in nessun caso il rimborso del versamento.

Copia del documento di identità fronte retro del candidato in corso di validità da utilizzare poi allo svolgimento delle prove

ronte retro del candidato in corso di validità da utilizzare poi allo svolgimento delle prove Scansione della eventuale copia della certificazione linguistica (per l'esonero dalla prova di accertamento di conoscenza della lingua inglese);

(per l'esonero dalla prova di accertamento di conoscenza della lingua inglese); Scansione della certificazione ECDL Base in corso di validità triennale ( per l’esonero dalla prova di accertamento delle competenze informatiche)

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla giunta Regione Marche - servizio risorse umane organizzative e strumentali ai seguenti numeri di telefono: 071/8064291-4289-4288-4429. Viene richiesto di leggere attentamente i bandi e visionare il video di supporto tecnico alla presentazione della domanda prima di telefonare per chiarimenti.

REQUISITI E PROVE CONCORSI MARCHE 2019

Per entrambi i concorsi Marche 2019 sono richiesti i requisiti comuni a tutti i concorsi pubblici ovvero:

cittadinanza italiana ovvero cittadinanza straniera (dell'Unione europea O di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o rifugiati

età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio

idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, laddove previsti per legge;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere a proprio carico procedimenti penali in corso .

1 - FUNZIONARI AMMINISTRATIVI:

requisiti (oltre ai requisiti comuni):

- possesso del “titolo di studio” di Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale. Il titolo puo anche essere stato conseguito all'estero, l'equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione

Le prove d’esame sono articolate come segue:

- Prova selettiva: sara tenuta nel caso i candidati siano piu di 200 e consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla, alcuni sulle stesse materie oggetto delle future prove di esame e altri miranti ad accertare l’attitudine del candidato nei confronti del posto . Potranno quindi comprendere quesiti basati sul ragionamento logico, deduttivo o numerico.(Per prepararsi a questa prova vedi il manuale "Quiz di logica e cultura generale per tutti i concorsi" )

- Prova scritta che potrà essere un elaborato teorico pratico (tema o atto amministrativo) o quiz a risposta multipla e/o domande a risposta aperta con riferimento alle seguenti materie:

 Elementi di diritto amministrativo  Elementi di Diritto del lavoro e di legislazione sociale;  Elementi di legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di politiche attive del lavoro e funzioni e competenze della Regione  Norme di tutela dei dati personali - Regolamento UE

- Prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte, e sui seguenti argomenti:

 Tecniche e metodologie per l'orientamento professionale tecniche per la ricerca e selezione del personale; Ordinamento dell’UE, riforma del Titolo V della Costituzione; Statuto della Regione Marche; Organizzazione amministrativa della Regione Marche legge regionale n.20/2001;

Per ulteriori dettagli sullo svolgimento delle prove e sui criteri di valutazione scarica il bando integrale Concorso Funzionari amminsitrativi Regione Marche 2019

2 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Requisiti ( oltre ai requisiti comuni) :

“titolo di studio” di istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale/quinquiennale (diploma di maturità).

Prove d'esame

Prova selettiva: sara tenuta nel caso i candidati siano piu di 200 e consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla, alcuni sulle stesse materie oggetto delle future prove di esame e altri miranti ad accertare l’attitudine del candidato nei confronti del posto . Potranno quindi comprendere quesiti basati sul ragionamento logico, deduttivo o numerico. (Per prepararsi a questa prova vedi il manuale "Quiz di logica e cultura generale per tutti i concorsi")

o Prova scritta : elaborato scritto o quesiti a risposta multipla predeterminato o questionario a risposta aperta sulle seguenti materie:

 Nozioni di diritto amministrativo, diritto del lavoro e della legislazione sociale; legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di

politiche attive del lavoro e funzioni e competenze della Regione;  Nozioni sulla materia della tutela dei dati personali - Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003.

o Prova orale che verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

 Nozioni sulle tecniche e metodologie per l'orientamento professionale ; Nozioni sulle tecniche per la ricerca e selezione del personale;  Nozioni sulla consulenza e servizi alle imprese in materia di politiche del lavoro;  Nozioni sull’ordinamento dell’UE e sulla riforma del Titolo V della Costituzione;  Statuto della Regione Marche; Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti;

Ulteriori dettagli sullo svolgimento delle prove e sui criteri di valutazione nel bando integrale Concorso 20 assistenti amministrativi Regione Marche 2019.

