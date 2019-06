Bandi aperti per 55 posti infermieri collaboratori sanitari e fisioterapisti aziende sanitarie delle Marche , Perugia e Milano Ospedale Niguarda

Sono aperti ad oggi alcuni importanti bandi di concorso per infermieri professionali nelle Marche e a Milano. Vediamo in dettaglio:

1 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 4 giugno 2019 il concorso pubblico unificato di A.S.U.R. Marche per 33 posti da collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D a tempo pieno e indeterminato, così suddivisi:

› 20 posti presso A.S.U.R. Marche;

› 10 posti presso A.O.U. Ospedali riuniti di Ancona;

› 3 posti presso A.O. Ospedali riuniti Marche nord.

La domanda di partecipazione , che dovra' essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica, accedendo all'indirizzo web https://asurmarche.selezionieconcorsi.it , scade il 4 luglio 2019 . L’iter concorsuale prevede:

› prova scritta: elaborato o soluzione di quesiti a risposta sintetica in materie inerenti il profilo professionale;

› prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

› prova orale: colloquio su argomenti della prova scritta e pratica, verifica della conoscenza di elementi di informatica e della lingua inglese.

Nel caso di un elevato numero di domande, l’A.S.U.R. Marche prevede una prova preselettiva consistente in un test a risposta multipla.

2- E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: ruolo sanitario profilo professionale: operatore socio-sanitario, categoria B

liv. Bs - dieci posti di operatore socio-sanitario, categoria B liv. Bs. Scadenza

Il testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 22 maggio 2019.

Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle ore 24,00 del 18 oluglio 2019 ( trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»). Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso

direttamente sul sito internet : www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.



3 - Con delibera del commissario straordinario n. 555 del 10 aprile 2019 e' stata disposta l'emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dodici posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in cartasemplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al direttore generale dell'Azienda USL Umbria n. 1 - via Guerra, 21 - 06127 Perugia.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 18 luglio 2019, ( trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della

domanda, e' pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 21 del 14 maggio 2019 ed e' disponibile presso l'ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra 21, Perugia e nel sito web istituzionale all'indirizzo www.uslumbria1.gov.it nel link «Concorsi e mobilita'». Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio concorsi ed assunzioni - tel. 075/5412078 oppure 075/5412023, durante le ore d'ufficio.