Oltre 250 le posizioni aperte nell' enogastronomia di qualità della catena Eataly : 60 in Italia, altre in Germania e Stati Uniti

Eataly, la famosa catena enogastronomica fondata da Oscar Farinetti presente su tutto il territorio italiano dal 2007 , seleziona personale per le diverse sedi in Italia e all'estero. L'azienda propone prodotti ricercati e di alta qualità dell’enogastronomia italiana in punti vendita, ristoranti e anche online; attualmente possiede 14 punti vendita nelle principali citta italiane e 38 all’estero, in paesi come Francia, Inghilterra, Svezia, Canada, Stati Uniti, America Latina e Oriente.

In questo momento si cercano le seguenti figure professionali per altrettante offerte di lavoro o stage in Italia:

Contabile Junior per la sede di Monticello d’Alba;

Barista per le sedi di Bologna, Trieste, Milano e Torino Lagrange;

Barman per la sede di Bologna;

Addetto Banco Focacceria per la sede di Genova;

Addetto al Reparto Casse per le sedi di Milano, Bologna, Genova e Torino;

Cuoco per le sedi di Bologna, Roma, Trieste, Genova e Piacenza;

Addetto al Reparto Enoteca per le sedi di Milano e Torino;

Stage Eventi e Didattica per la sede di Trieste;

Addetto Rifornimento Scaffali per la sede di Bologna;

Addetto Allestimento per la sede di Piacenza;

Addetto Accoglienza per la sede di Bologna;

Macellaio per la sede di Milano;

Magazziniere per la sede di Bologna;

Addetto Logistica per le sedi di Pollenzo e Monticello d’Alba;

Manutentore per la sede di Milano;

Stage Area Comunicazione per la sede di Bologna;

Stage Siamo tutti Osti per la sede di Firenze;

Addetto Panetteria per la sede di Piacenza;

Pescivendolo per la sede di Milano;

Pizzaiolo per le sedi di Milano e Piacenza;

Addetto al Reparto Pizzeria per la sede di Piacenza;

Maitre per la sede di Genova;

Addetto Reparto Formaggi e Salumi – Milano, Torino;

Addetto Gastronomia per la sede di Torino;

Addetto Sala, Cameriere a chiamata per la sede di Milano;

Accoglienza per la sede di Firenze;

Addetto Sala per la sede di Roma.

Ulteriori 8 opportunità di lavoro sono aperte attualmente in Germania, sede di Monaco di Baviera e altre 169 sono le offerte di lavoro in diverse citta degli Stati Uniti .

Per maggiori informazioni e per candidarsi alle offerte di lavoro è possibile consultare il sito aziendale www.eataly.net nella sezione Posizioni aperte.