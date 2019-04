Ecco le attività, i settori, i territori oggetto di controlli e le priorità 2019 nel Documento di programmazione dell'attività di vigilanza 2019 INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato, in data 10 aprile 2019, il documento di programmazione dell’attività di vigilanza per il 2019.

Il documento , che alleghiamo, precisa che " Fra le priorità ispettive, oltre a lavoro nero e al caporalato, per il corrente anno è prevista una intensificazione della vigilanza in materia di lavoro a tempo determinato e di somministrazione, anche sulla scorta delle nuove disposizioni introdotte del c.d. Decreto dignità, nonché una specifica vigilanza sul Reddito di cittadinanza (RDC). In particolare, per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, gli accertamenti di competenza del personale ispettivo dell’INL saranno orientati alla verifica della corretta applicazione della disciplina vigente, recentemente modificata per effetto del c.d. Decreto Dignità. Saranno attenzionate le imprese di medie e grandi dimensioni che fanno ampio e frequente ricorso a tale tipologia contrattuale, verificando il rispetto dei limiti numerici e, laddove previste, delle esigenze che giustificano il ricorso al contratto a tempo determinato.

Inoltre vengono specificati i seguenti settore e tipi di attività che saranno oggetto di particolare attenzione nel 2019:

VIGILANZA LAVORO

Lavoro nero

Caporalato

Contratti a tempo determinato

Lavoro nelle cooperative

Esternalizzazioni illecite

Distacco transnazionale

Corretta qualificazione dei rapporti di lavoro

Tirocini

Lavoro occasionale

Controlli connessi all’attivazione del reddito di cittadinanza

VIGILANZA TECNICA

Edilizia

Ferrovie

Radiazioni ionizzanti

VIGILANZA PREVIDENZIALE

In relazione ai profili strettamente previdenziali, per l’anno 2019 si intende proseguire secondo le linee di indirizzo tracciate nel 2018, sia attraverso l’attività ordinaria che attraverso iniziative di carattere straordinario che riguarderanno i seguenti settori negli specifici territori indicati: