Nuove misure del Governo per il Nord Italia: stop alle gite rinvio degli esami di guida in Lombardia e Veneto, precisazione sul lavoro agile, orari ridotti per gli uffici giudiziari

Forma Giuridica: Normativa - Decreto

del 25/02/2020

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Governo ha emanato ieri 25 febbraio un nuovo DPCM con ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da coronavirus , in attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In sintesi queste le nuove misure previste:

a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, eccetto che nei Comuni della "Zona rossa " (nella provincia di Lodi e nella provincia di Padova , v. sotto)



b) gite scolastiche e scambi progammate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; dal punto di vista commerciale sia applica quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio,

c) la riammissione nelle scuole per assenze di durata superiore a cinque giorni richiede fino alla data del 15 marzo 2020, la presentazione di certificato medico,

e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avra' luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, (iniziativa Domeniche al museo)

f) nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono

adottate le seguenti misure:

sospensione degli esami di idoneita' alla guida da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione civile e proroga dei termini per le certificazioni professionali collegate

regolazione delle modalita' dell'accesso dell'utenza agli uffici della Motorizzazione civile mediante predeterminazione del numero massimo degli accessi giornalieri



h) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di la partecipazione degli studenti alle attivita' didattiche, dopo il ripristino dell'ordinaria funzionalita' le attività dovranno essere recuperate , comprese le prove o verifiche funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni;

l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini a) Vo' euganeo, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico il Capo dell'ufficio puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura;

m) il Servizio sanitario nazionale assicura al Ministero della giustizia adeguati presidi idonei a garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni focolaio in provincia di Lodi e da Vo' euganeo sino al termine dello stato di emergenza.

In tema di smart working Legge 81/2017 viene soppressa la disposizione del precedente DPCM 23.2.2020, che prevedeva l'applicazione in forma automatica. Si specifica meglio che :

"La modalita' di lavoro agile e' applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attivita' lavorativa fuori da

tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, comunicazione sugli obblighi di sicurezza sul lavoro ) sono assolti in via telematica (quindi con semplice e -mail al dipendente ) anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (ALLEGATO QUI SOTTO.



Infine il DPCM conferma le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020 nonche' l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020.