Bando IRAP Emilia-Romagna per il credito d'imposta fino a 6.000 euro per imprese e Liberi Professionisti aventi sede nei Comuni Montani

Le Imprese e i Liberi Professionisti con sede legale e/o unità locale nei Comuni Montani dell'Emilia-Romagna possono beneficiare di un credito d'Imposta fino ad un massimo di € 6.000. Il termine per la presentazione delle domande è il 2 dicembre 2019.

In particolare, i beneficiari del bando sono:

imprese individuali, società (di persone, di capitali, cooperative), consorzi e/o le società consortili , di qualsiasi dimensione

(di persone, di capitali, cooperative), consorzi e/o le società consortili liberi professionisti ordinistici e lavoratori autonomi che svolgono l’attività in forma singola o aggregata (studi associati)

ubicati in uno dei Comuni montani presenti come Allegato in questo articolo.

Come accennato, il contributo è concesso nella forma di credito di imposta da utilizzare per la riduzione della somma dovuta a titolo di Imposta regionale sulle Attività produttive (IRAP) totale lorda dovuta alla Regione Emilia-Romagna con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021 e viene

calcolato in misura percentuale sul valore dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) totale lorda dichiarata per l’anno 2017;

raddoppiato per le imprese c.d. "innovative, polifunzionali, Slot freE-R".

Una particolarità riguarda le imprese costituite dal 1° gennaio 2018 in quanto in questo caso il contributo viene concesso in misura pari a 3.000,00 euro per ognuno dei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

Attenzione va infine prestata al fatto che il contributo previsto nel bando della Regione non viene riconosciuto qualora il valore dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) totale lorda dovuta alla Regione Emilia-Romagna per l’anno 2017 e indicata nel Quadro IR Sezione I del modello IRAP 2018 sia superiore a 5.000,00 €.