Esonero contributi professionisti e autonomi: firmato il decreto

L'esonero contributivo 2021 ai professionisti e autonomi si avvicina e potrebbe iniziare già dalle scadenze del 16 maggio p.v.

Il Ministro del lavoro e dell'economia hanno firmato ieri il decreto interministeriale con le procedure,i dettagli, le scadenze per le domande dello sconto istituto dalla legge di bilancio.

Il testo è ora all'esame della Corte dei Conti e attende anche l'approvazione della Commissione europea.

In attesa di vedere il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale, riepiloghiamo di seguito cosa si tratta e a chi è indirizzato lo stop ai contributi 2021 e le modalità previste

Esonero contributivo 2021 professionisti: le risorse e le categorie interessate

La legge di bilancio 2021 ha previsto l’istituzione di un Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali per il 2021 dovuti da:

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali e alla gestione separata INPS

dai professionisti con cassa previdenziale ordinistica

medici, infermieri e altri operatori sanitari in pensione ma assunti temporaneamente per fronteggiare l'emergenza Covid .

Il fondo aveva una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro. Successivamente il Decreto Sostegni ha aumentato le risorse a disposizione portandole a 2,5 miliardi di euro .

Il Ministero del lavoro avrebbe dovuto definire in dettaglio entro 60 giorni dall'entrata in vigore della finanziaria, quindi entro il 1 marzo 2021 le modalità e i criteri di attribuzione dell'agevolazione con un decreto ministeriale. I tempi si sono invece molto allungati anche per la crisi di Governo di febbraio e la staffetta tra i ministri. La scorsa settimana l'attuale ministro del Lavoro Orlando ha risposto ad una interpellanza parlamentare, sulle sorti di questo provedimento tanto atteso dalla variegata platea di professionisti e autonomi e ha dato alcune risposte (i dettagli nel paragrafo sottostante).

Vedi in merito anche Stop contributi professionisti: alcuni ordini anticipano i tempi.

Esonero contributivo professionisti: i requisiti e le scadenze

Come detto l'articolo della legge prevede un esonero dai contributi assistenziali e previdenziali, con esclusione i premi INAIL per:

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private percepito nell’anno d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento. medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.

La misura , parziale o totale, dell'esonero non è ancora nota. Si attende per questo a breve il testo bollinato dalla Corte dei Conti .

Il monitoraggio dei limiti di spesa sarà affidato agli enti previdenziali che ne comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e e nel caso emergano possibili scostamenti, anche in via prospettica, le ulteriori domande saranno respinte.

Da evidenziare il riferimento al dato del fatturato riferito all'intero anno 2020 rispetto all'intero 2019, invece che confrontare periodi di pochi mesi, aspetto che era stato da piu' parti criticato per la scarsa significatività.

Sconto contributi professionisti e autonomi: le scadenze per le domande

Le domande per l'esonero contributivo andranno inviate:

all'Inps entro il 31 luglio 2021 da parte degli iscritti alla Gestione separata

entro il 31 ottobre alle Casse private da parte dei professionisti iscritti agli Ordini

Esonero contributivo professionisti 2021 - l'iter del decreto: da quando si parte?

Il ministro Orlando aveva dichiarato pochi giorni fa in Parlamento di essere assolutamente consapevole che occorre fornire sostegno a queste categorie e si è impegnato per monitorare e velocizzare l'iter del decreto attuativo. In una prospettiva più ampia,"occorre poi considerare con particolare attenzione il lavoro autonomo nell'ambito delle riforme strutturali che devono accompagnare la fase della ripartenza e riattivare il percorso dello sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali."A questo proposito si ricorda anche la recente istituzione dell'ISCRO l'indennità di disoccupazione per gli autonomi , per la quale è già dovuta la contribuzione aggiuntiva da parte deli iscritti ma che attende anchessa una definizione puntuale delle tutele da garantire ai lavoratori autonomi.Leggi in merito l'articolo " ISCRO Gestione separata manca il decreto attuativo".

Molte le reazioni soddisfatte per la firma , da Confcommercio ad ADEPP l'associzione delle casse previdenziali. Essendo imminente la scadenza del 16 maggio molti esponenti politici chiedono una velocizzazione dell'entrata in vigore o un intervento legislativo che rinvii il termine, eventualmente con il nuovo decreto Sostegni bis in preparazione. L'applicazione comunque dovrà essere retroattiva quindi anche in caso di versamenti i contributi saranno recuperati dato che la norma istitutiva della legge di bilancio prevede un esonero annuale.

In ogni caso per l'operatività sarà necessario attendere anche la circolare operativa dell'INPS e le istruzioni delle Casse.